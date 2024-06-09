"Уже протестировано": Украина получила от Финляндии новейшие образцы оружия

Генерал-лейтенант Микко Хейсканен не раскрывает подробностей последних разработок Хельсинки, которые уже были использованы в Украине, но уверяет, что отзывы от полученного Киевом были положительные.

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Финляндия экспортирует в Украину не только старые вооружения со своих складов, но и присылает последние новинки оборонной промышленности. Об этом заявил глава отдела военной экономики Оборонных сил Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен, сообщает Yle.

Хельсинки не уточняет, о поставках какой именно военной помощи идет речь.

"Без раскрытия деталей скажу, что даже самые новые финские инновации в сфере военной экономики, даже те, что находятся на стадии разработки, уже протестированы в Украине и получили хорошие отзывы", — отметил Хейсканен.

По его словам, полученный опыт поможет Финляндии создавать более совершенную технику. Генерал-лейтенант, заверил, что отзывы об использовании финской продукции были положительными.

Хейсканен добавил, что резервы на производство, которые сделаны Оборонными силами для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Впрочем, для этого необходима политическая воля, а также дополнительное финансирование.

Напомним, 6 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не намерена отправлять свои войска в Украину. В то же время Хельсинки продолжит поддерживать Киев финансовыми и военными способами.

В апреле Финляндия анонсировала разработку первой колесной самоходной артиллерийской установки на базе 155 K98. А в мае компания, которая занимается производством бронетехники, заявила о готовности возобновить изготовление 155-мм гаубиц на фоне войны в Украине.