Финляндия не будет отправлять в Украину свои войска, — президент

Александр Стубб отметил, что его страна готова в дальнейшем содействовать в предоставлении военной помощи Украине.

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Власти Финляндии готовы продолжить оказывать помощь Украине, однако не намерены отправлять войска своей страны в Украину. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Yle.

Такую позицию политик озвучил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В свою очередь генсек также добавил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.

Президент Финляндии добавил, что его страна не имеет планов по отправке войск на территорию Украины. Однако он добавил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину различными способами — финансово и военно.

"Однако мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", — сказал Стубб.

27 мая президент Александр Стубб заявил, что Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, однако предложения введения западных войск в Украину назвал спекуляцией

Напомним, 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил о готовности Франции направить военных инструкторов в Украину для обучения украинских войск.

К тому же 4 июня бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявил, что французские военные находятся в Украине с начала войны.