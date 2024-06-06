Фінляндія не буде відправляти в Україну свої війська, — президент

Александр Стубб зазначив, що його країна готова надалі сприяти у наданні військової допомоги Україні.

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Влада Фінляндії готова продовжити надавати допомогу Україні, однак не має наміру відправляти війська своєї країни в Україну. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Yle.

Таку позицію політик озвучив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Своєю чергою генсек також додав, що Альянс не має наміру відправляти війська до України.

Президент Фінляндії додав, що його країна не має планів щодо відправлення військ на територію України. Проте він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україні різними способами — фінансово та військово.

"Однак ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", — сказав Стубб.

27 травня президент Александр Стубб заявив, що Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, проте пропозиції введення західних військ в Україну назвав спекуляцією

Нагадаємо, 27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про готовність Франції направити військових інструкторів в Україну для навчання українських військ.

До того ж 4 червня колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг заявив, що французькі військові перебувають в Україні з початку війни.