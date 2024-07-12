Кремль пытался убить руководителей европейских предприятий по производству оружия, — ISW

Американская разведка проинформировала о планах Кремля немецкое правительство, которое смогло предотвратить убийства.

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Американская разведка смогла предотвратить убийство генерального директора немецкой компании по производству оружия Rheinmetall Армина Паппергера, которого вместе с другими представителями оборонно-промышленного комплекса ЕС планировали уничтожить российские власти. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 июля 2024 года.

"Российские власти пытались убить ведущих деятелей европейского оборонно-промышленного комплекса, вероятно, в рамках российских усилий, направленных на подрыв и сдерживание западной помощи Украине и более широких усилий России по дестабилизации стран-членов НАТО", — говорится в отчете.

Аналитики сослались на телеканал "CNN", который 11 июля сообщил, что американская разведка раскрыла план Кремля убить генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

В начале 2024 года спецслужбы США проинформировали об этом немецкое правительство, которое смогло предотвратить заговор.

"CNN" сообщил, что убийство Паппергера было одним из многочисленных планов убийства руководителей европейской оборонной промышленности, а план по убийству Паппергера был "наиболее зрелым".

Европейские власти сообщили, что российские субъекты и марионетки проводят диверсии и другие операции гибридной войны, направленные на сдерживание и срыв западной помощи Украине, а НАТО и его государства-члены неоднократно предупреждали об активизации российских гибридных операций на территории стран-членов Альянса.

Напомним, в отчете ISW за 10 июля 2024 года аналитики сообщили, что Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

В отчете за 9 июля аналитики ISW сообщили, что в США разоблачили ботоферму российской ФСБ, которая распространяла фейки о войне в Украине.