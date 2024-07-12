Кремль намагався вбити керівників європейських підприємств з виробництва зброї, — ISW

Американська розвідка поінформувала про плани Кремля німецький уряд, який зміг запобігти вбивству.

Related video

Американська розвідка змогла запобігти вбивству генерального директора німецької компанії з виробництва зброї Rheinmetall Арміна Паппергера, якого разом з іншими представниками оборонно-промислового комплексу ЄС планувала знищити російська влада. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 липня 2024 року.

"Російська влада намагалася вбити провідних діячів європейського оборонно-промислового комплексу, ймовірно, в рамках російських зусиль, спрямованих на підрив і стримування західної допомоги Україні та ширших зусиль Росії з дестабілізації країн-членів НАТО", — йдеться у звіті.

Аналітики послались на телеканал "CNN", який 11 липня повідомив, що американська розвідка розкрила план Кремля вбити генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.

На початку 2024 року спецслужби США поінформували про це німецький уряд, який зміг запобігти змові.

"CNN" повідомив, що вбивство Паппергера було одним з численних планів вбивства керівників європейської оборонної промисловості, а план з вбивства Паппергера був "найбільш зрілим".

Європейська влада повідомила, що російські суб'єкти і маріонетки проводять диверсії та інші операції гібридної війни, спрямовані на стримування і зрив західної допомоги Україні, а НАТО і його держави-члени неодноразово попереджали про активізацію російських гібридних операцій на території країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, у звіті ISW за 10 липня 2024 року аналітики повідомили, що Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

У звіті за 9 липня аналітики ISW повідомили, що в США викрили ботоферму російської ФСБ, яка поширювала фейки про війну в Україні.