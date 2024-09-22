Шесть российских самолетов были перехвачены над Балтийским морем

Для их сопровождения были задействованы истребители. Российские самолеты летели без плана полета и с выключенными транспондерами.

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За последние два дня самолеты НАТО перехватили шесть российских самолетов во время полетов над Балтийским морем. Об этом пишет Politico.

Российские самолеты летали без плана полета и с выключенными транспондерами в период с пятницы по субботу. В заявлении ВВС Латвии, опубликованном на X, говорится , что были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter для предупреждения российских самолетов и их сопровождения.

Воздушное пространство Латвии не было нарушено.

В субботу ВВС Германии отдельно заявили, что обнаружили российские самолеты, летевшие над Балтийским морем, и направили истребители Eurofighter для их сопровождения.

Сообщение немецких ВВС Фото: Скриншот

Это далеко не первый случай, когда российские самолеты залетают в воздушное пространство ЕС и НАТО. Ранее в этом месяце министерство обороны Латвии заявило, что российский беспилотник потерпел крушение в районе Резекне на востоке страны, пролетев через Беларусь. Латвия проинформировала НАТО об инциденте.

За последние несколько месяцев российские беспилотники также несколько раз вторгались на территорию Румынии, поскольку Москва продолжает атаковать соседнюю Одесскую область в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Россия со своей территории глушит GPS в Финляндии и странах Балтии, которые входят в НАТО.

Аналитики объяснили, что, например, финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.