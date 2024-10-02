На прізвисько Gucci: 44-річна історія літака KC-10 Extender завершена, його відправили на звалище

Пілоти армії США попрощалися зі своїм паливозаправником KC-10, який вперше піднявся в небо в липні 1980 року.

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Вранці 26 вересня в американських ВПС пройшла церемонія прощання з останнім літаком-паливозаправником McDonnell Douglas KC-10 Extender. Літак із бортовим номером 79-1948 на прізвисько Gucci востаннє злетів у супроводі двох F-15C 144-го винищувального авіакрила нацгвардії ЗС Каліфорнії. Про це повідомляє Defense Post.

Під час заходу на каліфорнійській базі ВПС Тревіс наголошували на ролі літака в логістиці персоналу та обладнання для закордонних місій. Крім тактичних місій, літак також брав участь у гуманітарних і рятувальних операціях.

Потім борт відправили на літакове звалище — у 309-ту групу з технічного обслуговування і відновлення аерокосмічної техніки в штаті Аризона.

Військові тепло відгукуються про ці літаки, серед інших і майстер-сержант у відставці Роберт Лайсен, який наголосив, що KC-10 був чудовий в обслуговуванні.

"Це був хороший літак, плавний, надійний, який дуже добре виконував свої завдання", — зазначив він.

McDonnell Douglas KC-10 Extender

KC-10 Extender здійснює дозаправлення траспортника C-5 Galaxy над Каліфорнією у 1980-х роках

McDonnell Douglas KC-10 Extender випускали з 1979-го по 1987 рік, на озброєння його прийняли 43 роки тому, у березні 1981-го. Останній 60-й літак передали в користування американській армії в листопаді 1988 року.

Ці машини брали участь у низці американських операцій. Зокрема, разом із ЛС-135 забезпечували виконання операції "Каньйон Ельдорадо" для F-111 та інших літаків, коли країни континентальної Європи відмовили США в базуванні та навіть прольоті в повітряному просторі. Рішення про списання літаків ухвалили 2023 року.

Нагадаємо, що Вашингтон замовив для України авіабомби GBU-39 дальністю до 110 км.

Також повідомлялося, що у США та Євросоюзі стурбовані російськими військовими літаками біля своїх кордонів.