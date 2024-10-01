США заказали для Украины авиабомбы GBU-39 дальностью до 110 км при сбросе с самолета

Договоренности предусматривают поставки авиабомб Японии, Болгарии и Украине. В мае в Воздушных силах советские боевые самолеты адаптировали под американские авиабомбы GBU-39.

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США заказали новые партии авиабомб малого диаметра GBU-39/B для собственных воздушных сил и иностранных заказчиков. Среди таких стран — и Украина. О заключении многолетнего контракта с Boeing сообщили в Департаменте обороны США.

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Контракт на максимальную возможную сумму в 6,9 млрд долларов предусматривает производство и снабжение неопределенного количества бомб малого диаметра GBU-39/B ориентировочно до 31 декабря 2035 года.

Договоренности предусматривают поставки авиабомб Японии, Болгарии и Украине. В мае стало известно, что Воздушные силы Украины адаптировали советские боевые самолеты под американские авиабомбы GBU-39.

Эти бомбы малого диаметра могут применять и истребители F-16.

Высокоточные бомбы GВU-39

Авиабомбы GВU-39

масса американской высокоточной бомбы GВU-39 — 130 кг;

диаметр — около 190 мм;

длина — около 1,8 м;

максимальная дальность полета — до 110 км при сбросе с большой высоты.

Возможности бомб GВU-39:

У бомбы есть крылья, которые раскрываются в полете, что позволяет существенно увеличить дальность поражения целей.

При пикировании на цель с большой высоты, благодаря вольфрамовому наконечнику бомба пробивает бетонные укрытия.

Система подрыва позволяет перед сбросом выбирать воздушный подрыв и задержку подрыва после попадания.

Точность попадания достигается с помощью бортовой системы управления с инерционной системой и GPS.

Напомним, что, по данным WP, Джо Байден может выдать разрешение на удары ATACMS по базам РФ после выборов.

Также сообщалось, что в Defense Express сообщили, что авиабомбы JSOW, которые США решили передать Украине, могут превратиться в ракеты.