Авиабомбы JSOW, которые США решили передать Украине, можно превратить в ракеты, — аналитик

По словам главреда Defense Express, существует вариант модернизации JSOW в полноценную крылатую ракету. Этот проект получил название JSOW-ER, который существовал в США с конца 2000-х годов по 2023 год.

Related video

Планирующие авиабомбы JSOW, которые Штаты передают Украине, могут быть превращены в полноценную крылатую ракету. Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в эфире "Апостроф TV".

По его словам, текущие базовые характеристики JSOW ставят вопрос о причине их передачи. Так, бомба хоть и названа дальнобойной, однако она может поражать цели на расстоянии примерно в 110 километров от места сброса.

"То есть самолет поднимается на высоту 10-12 километров, и с этой высоты швыряет эту планирующую бомбу, и где-то 110 километров она пролетит", — пояснил Катков.

Он считает, что авиация Украины не может подниматься на такие высоты, а старается держаться ближе к земле. Авиабомбы же украинские самолеты сбрасывать, используя специальный маневр.

"То есть, когда самолет на малой высоте подходит к району сброса, задирает нос, делает "горку" и на вершине этой "горки" он делает сброс авиационного боеприпаса в виде планирующей авиационной бомбы", — сказал он.

По его словам, в таких условиях дальность действия JDAM-ER, SDB и JSOW будет составлять примерно 40 километров.

"Поэтому и возник вполне логичный вопрос, зачем это передавать… Пентагон никогда не был замечен в том, что делает не прагматичные шаги", — сказал эксперт.

Катков предположил, что существует вариант модернизации JSOW в полноценную крылатую ракету. Этот проект получил название JSOW-ER, который существовал в США с конца 2000-х годов по 2023 год.

"Боеприпас в виде JSOW-ER как крылатая ракета уже летал полноценно в 2009 году. И дальность использования JSOW-ER как крылатой ракеты составляет более 500 километров", — отметил главный редактор Defense Express и добавил, что впоследствии от проекта отказались в пользу другого.

Однако, как отметил эксперт, это лишь один из вариантов.

Ранее сообщалось, что Украина получит американские бомбы JSOW. Американцы планировали произвести в общей сложности 3 334 единиц данного вида вооружения. Но на сегодняшний день в США может находиться более 2 000 единиц AGM-154 JSOW.