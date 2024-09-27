Едва достанут на 40 км: эксперт рассказал о реальных возможностях авиабомб AGM-154 JSOW (видео)

При выходе на цель одна из модификаций JSOW наводится на инфракрасное излучение, а другая — разлетается сотней суббоеприпасов, пояснил авиаэксперт Константин Криволап. При этом следует учитывать, что она не полетит ни на 130 км, ни, тем более на 500.

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Украина не сможет применить авиабомбы AGM-154 JSOW для дальнобойных ударов вглубь территории РФ. Данное средство поражения не достанет даже на дальность 130 км, о которой упоминают в технических характеристиках. Об особенностях бомб JSOW по сравнению с другим оружием, которое не предоставили США, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Криволап пояснил, что Украина надеялась получить от американских партнеров более мощное оружие, чем AGM-154 JSOW. Например, в новом пакете помощи могли оказаться ракеты AGM-158 JASSM (дальность до 1600 км) или хотя бы AIM-120 AMRAAM (дальность около 180 км). Однако этого не произошло и Воздушные силы ВСУ будут иметь авиабомбы с заявленной дальностью 130 км. Впрочем, даже на это расстояние достать не получится, поскольку для выстрела самолет должен высоко подняться и тогда он станет добычей средств ПВО РФ. Итак, реальное расстояние до цели для JSOW — это 40 км, отметил авиаэксперт.

"Если говорить о F-16, то это первое средство "воздух-земля", и если отсчитывать от нуля, то да, существенное увеличение от нуля до 120 км. Это якобы звучит очень серьезно, а по факту это, реально, до 40 км", — прозвучало в эфире.

По мнению авиаэксперта, речь не идет также и о 500 км, до которых можно достать, если пристроить авиабомбе реактивный двигатель. В то же время он выделил три важные особенности этого вида средств поражения. Во-первых, бомба усилит возможности F-16, который сможет сбивать и российские ракеты в воздухе, и действовать на линии фронта на земле. Во-вторых, одна из модификаций имеет кассетную боевую часть. В-третьих, еще одна модификация при подходе к цели наводится на тепловое излучение и становится еще более точной.

"Это не совсем то, чего мы ожидали. Мы ожидали серьезное оружие, ракеты "воздух-воздух", AGM-158 JASSM, AIM-120 AMRAAM, и тогда могли бы лупить по территории России на расстоянии от 300 до 1000 км в зависимости от модификации", — подытожил Криволап.

Оружие для ВСУ и AGM-154 JSOW

Отметим, 26 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Украине выделяют новый пакет помощи, в который войдут авиабомбы JSOW. Аналитики портале Defense Express подсчитали, что на складах Пентагона, ориентировочно, есть около 2 тыс. такого вида оружия. В то же время они рассказали о варианте улучшения средств поражения. Как выяснилось, конструкторы смогли пристроить к бомбе JSOW реактивный двигатель. Благодаря этой модификации появляется возможность нарастить дальность до 500 км, причем Украина самостоятельно будет печатать двигатель на 3D-принтере.

Напоминаем, директор программы "Северная Америка" Александр Краев объяснил, как можно толковать предоставление Украине нового вида бомб. Между тем военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что JSOW связана с появлением истребителя F-16, для которого будут передавать все более широкий арсенал.