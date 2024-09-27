Ледь дістануть на 40 км: експерт розповів про реальні можливості авіабомб AGM-154 JSOW (відео)

При виході на ціль одна з модифікацій JSOW наводиться на інфрачервоне випромінювання, а інша — розлітається сотнею суббоєприпасів, пояснив авіаексперт Костянтин Криволап. Водночас слід враховувати, що вона не полетить ні на 130 км, ні, тим більше на 500.

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Україна не зможе застосувати авіабомби AGM-154 JSOW для далекобійних ударів вглиб території РФ. Даний засіб ураження не дістане навіть на дальність 130 км, про яку згадують у технічних характеристика. Про особливості бомб JSOW у порівнянні з іншою зброєю, яку не надали США, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Криволап пояснив, що Україна сподівалась отримати від американських партнерів більш потужну зброю, ніж AGM-154 JSOW. Наприклад, у новому пакеті допомоги могли опинитись ракети AGM-158 JASSM (дальність до 1600 км) або хоча б AIM-120 AMRAAM (дальність близько 180 км). Однак цього не сталось і Повітряні сили ЗСУ матимуть авіабомби з заявленою дальністю 130 км. Втім навіть на цю відстань дістати не вийде, оскільки для пострілу літак має високо піднятись і тоді він стане здобиччю засобів ППО РФ. Отже, реальна відстань до цілі для JSOW — це 40 км, наголосив авіаексперт.

"Якщо казати про F-16, то це перший засіб "повітря-земля", і якщо відраховувати від нуля, то так, суттєве збільшення від нуля до 120 км. Це нібито звучить дуже серйозно, а по факту це, реально, до 40 км", — пролунало в ефірі.

На думку авіаексперта, не ідеться також і про 500 км, до яких можна дістати, якщо прилаштувати авіабомби реактивний двигун. Водночас він виділи три важливі особливості цього виду засобів ураження. По-перше, бомба підсилить можливості F-16, який зможе збивати і російські ракети в повітрі, і діяти на лінії фронту на землі. По-друге, одна з модифікацій має касетні бойову частину. По-третє, ще одна модифікація при підході до цілі наводиться на теплове випромінювання і стає ще точнішою.

"Це не зовсім те, на що ми очікували. Ми очікували на серйозну зброю, на ракети "повітря-повітря", AGM-158 JASSM, AIM-120 AMRAAM, і тоді могли б лупити по території Росії на відстані від 300 до 1000 км залежності від модифікації", — підсумував Криволап.

Зброя для ЗСУ та AGM-154 JSOW

Зазначимо, 26 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Україні виділяють новий пакет допомоги, у який увійдуть авіабомби JSOW. Аналітики порталі Defense Express підрахували, що на складах Пентагону, орієнтовно, є близько 2 тис. такого виду зброї. Водночас вони розповіли про варіант покращення засобів ураження. Як з'ясувалось, конструктори змогли прилаштувати до бомби JSOW реактивний двигун. Завдяки цій модифікації з'являється можливість наростити дальність до 500 км, при чому Україна самостійно друкуватиме двигун на 3D-принтері.

Нагадуємо, директор програми "Північна Америка" Олександр Краєв пояснив, як можна тлумачити надання Україні нового виду бомб. Тим часом військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що JSOW пов'язана з появою винищувача F-16, для якого будуть передавати все ширший арсенал.