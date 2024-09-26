Тест "червоних ліній": чому США відправили ЗСУ авіабомби JSOW саме зараз

Рішення Вашингтона забезпечити Київ новими авіабомбами JSOW розширює вікно можливостей ЗСУ. З іншого боку, президент РФ змінює ядерну доктрину — поріг застосування зброї масового ураження знижується. Фокус дізнався, що очікувати українцям від "військових ігор".

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Збройні сили України вперше отримають крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW). У снаряда є різні модифікації з дальністю ураження цілей до 130 км під час пусків з великої висоти. Тактична плануюча керована авіабомба запускається винищувачами F-16.

Президент США Джо Байден вважає, що своїм рішенням він посилить можливості України з нанесення ударів на великі відстані. У Білому домі не уточнили передбачувану кількість авіабомб і типи модифікацій, отже, про їхню дальність говорити ще зарано.

Крім цього американський лідер доручив Пентагону підготувати 18 українських пілотів F-16 у 2025 році для нарощування потенціалу українських ВПС.

Defence Express пише, що йдеться про малопомітну високоточну високоточну планувальну бомбу AGM-154 JSOW вагою близько 500 кг від найбільшого постачальника озброєнь Raytheon. Боєприпас може стати "елегантним планом США щодо уникнення ескалації" з Росією.

AGM-154 JSOW має кілька важливих особливостей порівняно з іншими планувальними бомбами. Це більша стійкість супутникової навігації до завад РЕБ, що вкрай важливо, оскільки стандартні версії JSOW мають тільки інерціальну та супутникову системи навігації. JSOW зроблена з використанням технологій малопомітності.

Аналітики вважають рішення Білого дому "дивним", адже пілоти Повітряних сил України не зможуть літати одночасно високо і близько до лінії фронту через роботу далекобійних ЗРК і перевагу армії РФ у винищувачах. Усі бомби, що планують, скидаються на позиції ворога з режиму кабрірування (рух літака у вертикальній площині навколо горизонтальної осі в бік збільшення кута атаки, — ред) з малої висоти.

Джерела телеканалу АВС News повідомили, що в Україну відправляються бомби з касетними суббоєприпасами. Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив передачу ЗСУ авіабомб JSOW у касетній версії. Це відкриває нові можливості для авіації з ураження росіян з хороших дистанцій, вказує він.

Путін змінює ядерну доктрину: чи полетять JSOW у Росію?

Повноцінного дозволу від Вашингтона на удари по Росії далекобійними ракетами Київ не отримав, але на JSOW обмежень не буде. Американці наполягають на контрольованій ескалації, передачу нових боєприпасів варто розглядати як частину стандартних пакетів допомоги Україні, розповідає Фокусу директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Варто нагадати, що президент РФ Володимир Путін 25 вересня анонсував зміну ядерної доктрини: тепер ЗС РФ залишають за собою право на "попереджувальний удар", якщо противник використовує звичайну зброю і створює "критичну загрозу".

В оновленій редакції документа агресія проти Росії від будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави розглядається як "спільний напад" на РФ. Москва може застосувати ядерну зброю вже після достовірних даних про масований старт ракет і безпілотників під час перетину кордону.

На тлі погроз Путіна про перегляд ядерної доктрини американці все одно дають нові бомби, що показує відсутність страху перед Росією, вважає Краєв.

"Іноді потрібно самим іти на загострення і тиснути на росіян. Ескалація може бути обопільною. Удар тактичною ядерною зброєю по Україні малоймовірний і має характер погроз. Тим паче Путіну американці не раз говорили про удар Заходу у відповідь по Росії. Не варто вірити в ядерний шантаж РФ, інакше ми не переможемо", — переконаний експерт.

На думку Краєва, важко спрогнозувати, коли РФ вдарить ядерною бомбою. Наразі світ спостерігає гру періоду Холодної війни: Україна випробовує межі дозволеного з погляду РФ, у свою чергу агресор — "червоні лінії" Заходу.

"Удари дронами вглиб території Росії, отримання нової зброї — перевірка межі РФ. Ми перетинали не одну сотню разів "червоні лінії" РФ. Також і Захід може поводитися агресивніше. У сценарії майбутнього може статися все що завгодно. Не факт, що Росія першою вдарить ядерною зброєю", — зауважує аналітик.

Ключове завдання України — зробити так, щоб на Заході не боялися ядерного шантажу Путіна, робили все для ослаблення російської армії до такої міри, щоб вона не загрожувала цивілізованому світу, робить висновок Краєв.

Нагадаємо, окупанти 23 вересня скинули авіабомбу з касетними боєприпасами над російським містом. Контейнер снаряда містить 400-500 суббоєприпасів.

Фокус раніше писав про роботу артилерійської системи HIMARS по скупченню піхоти і техніки ЗС РФ касетними боєприпасами ATACMS. Росіяни накопичилися біля переправи через річку Сейм.