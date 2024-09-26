Тест "красных линий": почему США отправили ВСУ авиабомбы JSOW именно сейчас

Решение Вашингтона снабдить Киев новыми авиабомбами JSOW расширяет окно возможностей ВСУ. С другой стороны, президент РФ меняет ядерную доктрину — порог применения оружия массового поражения снижается. Фокус узнал, что ожидать украинцам от "военных игр".

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Вооруженные силы Украины впервые получат крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). У снаряда имеются разные модификации с дальностью поражения целей до 130 км при пусках с большой высоты. Тактическая планирующая управляемая авиабомба запускается истребителями F-16.

Президент США Джо Байден считает, что своим решением он усилит возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния. В Белом доме не уточнили предполагаемое количество авиабомб и типы модификаций, следовательно, об их дальности говорить еще рано.

Кроме этого американский лидер поручил Пентагону подготовить 18 украинских пилотов F-16 в 2025 году для наращивания потенциала украинских ВВС.

Defence Express пишет, что речь идет о малозаметной высокоточной планирующей бомбе AGM-154 JSOW весом около 500 кг от крупнейшего поставщика вооружений Raytheon. Боеприпас может стать "элегантным планом США по избежанию эскалации" с Россией.

AGM-154 JSOW имеет несколько важных особенностей по сравнению с другими планирующими бомбами. Это большая устойчивость спутниковой навигации к помехам РЭБ, что крайне важно, поскольку стандартные версии JSOW имеют только инерциальную и спутниковую системы навигации. JSOW сделана с использованием технологий малозаметности.

Аналитики считают решение Белого дома "странным", ведь пилоты Воздушных сил Украины не смогут летать одновременно высоко и близко к линии фронта из-за работы дальнобойных ЗРК и преимущества армии РФ в истребителях. Все планирующие бомбы скидываются на позиции врага из режима кабрирования (движение самолета в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в сторону увеличения угла атаки. — Ред.) с малой высоты.

Источники телеканала АВС News сообщили, что в Украину отправляются бомбы с кассетными суббоеприпасами. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил передачу ВСУ авиабомб JSOW в кассетной версии. Это открывает новые возможности для авиации по поражению россиян с хороших дистанций, указывает он.

Путин меняет ядерную доктрину: полетят ли JSOW в Россию?

Полноценное разрешение от Вашингтона на удары по России дальнобойными ракетами Киев не получил, но на JSOW ограничений не будет. Американцы настаивают на контролируемой эскалации, передачу новых боеприпасов стоит рассматривать как часть стандартных пакетов помощи Украине, рассказывает Фокусу директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин 25 сентября анонсировал изменение ядерной доктрины: теперь ВС РФ оставляют за собой право на "упреждающий удар", если противник использует обычное оружие и создает "критическую угрозу".

В обновленной редакции документа агрессия против России от любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной державы рассматривается как "совместное нападение" на РФ. Москва может применить ядерное оружие уже после достоверных данных о массированном старте ракет и беспилотников при пересечении границы.

На фоне угроз Путина о пересмотре ядерной доктрины американцы все равно дают новые бомбы, что показывает отсутствие страха перед Россией, полагает Краев.

"Иногда нужно самим идти на обострение и давить на россиян. Эскалация может быть обоюдной. Удар тактическим ядерным оружием по Украине маловероятен и носит характер угроз. Тем более Путину американцы не раз говорили об ответном ударе Запада по России. Не стоит верить в ядерный шантаж РФ, иначе мы не победим", — убежден эксперт.

По мнению Краева, тяжело спрогнозировать, когда РФ ударит ядерной бомбой. Сейчас мир наблюдает игру периода Холодной войны: Украина испытывает границы дозволенного с точки зрения РФ, в свою очередь агрессор — "красные линии" Запада.

"Удары дронами вглубь территории России, получение нового оружия — проверка предела РФ. Мы пересекали не одну сотню раз "красные линии" РФ. Также и Запад может вести себя агрессивнее. В сценарии будущего может произойти все что угодно. Не факт, что Россия первой ударит ядерным оружием ", — замечает аналитик.

Ключевая задача Украины — сделать так, чтобы на Западе не боялись ядерного шантажа Путина, делали все для ослабления российской армии до такой степени, чтобы она не угрожала цивилизованному миру, заключает Краев.

Напомним, оккупанты 23 сентября сбросили авиабомбу с кассетными боеприпасами над российским городом. Контейнер снаряда содержит 400-500 суббоеприпасов.

Фокус ранее писал о работе артиллерийской системы HIMARS по скоплению пехоты и техники ВС РФ кассетными боеприпасами ATACMS. Россияне накопились возле переправы через реку Сейм.