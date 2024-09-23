"Подарок от Путина": в РФ сбросили кассетную авиабомбу над собственным городом (видео)

По словам автора видео, россияне сбросили бомбу, оборудованную универсальным модулем коррекции. Одна такая бомба содержит до 500 поражающих элементов.

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Российские войска сбросили авиабомбу с кассетными боеприпасами на собственный населенный пункт. Соответствующее видео 23 сентября опубликовано БПЛА-подразделением Вооруженных сил Украины Khorne Group.

Видео, по всей видимости, снято россиянином. На нем он показывает то, что осталось от авиационной бомбы, а также объясняет, что на нее установлен модуль коррекции и планирования.

Модуль коррекции и планирования Фото: Скриншот

Контейнер с кассетами Фото: Скриншот

"Это не простой КАБ. Это кассетный КАБ", – говорит россиянин на видео, после чего показывает контейнер с кассетами, а также поражающие элементы — суббоеприпасы в виде маленьких металлических шариков, которые разлетаются по определенному радиусу.

Поражающие элементы кассетного боеприпаса Фото: Скриншот

По словам автора видео, один такой контейнер содержит 400-500 суббоеприпасов. Он отмечает, что боеприпасы "рассыпали над русским городом", но не указывает названия населенного пункта.

"Жители, если вы видите конусы, то не трогайте — это вам подарок от Путина", — резюмировал автор видео.

Напомним, 27 августа стало известно, что россияне впервые атаковали украинские распределительные станции кассетными боеприпасами. Несмотря на многочисленные удары, потери оборудования оказались минимальными.

Также напомним, 12 сентября ВСУ показали работу ракетной артиллерийской системы HIMARS по скоплению российской пехоты и техники. По вражеским силам ударили кассетными боеприпасами ATACMS, которые поразили большую площадь.