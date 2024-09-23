"Подарунок від Путіна": у РФ скинули касетну авіабомбу над власним містом (відео)

За словами автора відео, росіяни скинули бомбу, обладнану універсальним модулем корекції. Одна така бомба містить до 500 вражаючих елементів.

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Російські війська скинули авіабомбу з касетними боєприпасами на власний населений пункт. Відповідне відео 23 вересня опубліковано БПЛА-підрозділом Збройних сил України Khorne Group.

Відео, судячи з усього, знято росіянином. На ньому він показує те, що залишилося від авіаційної бомби, а також пояснює, що на неї встановлено модуль корекції та планування.

Модуль корекції та планування Фото: Скриншот

Контейнер із касетами Фото: Скриншот

"Це не простий КАБ. Це касетний КАБ", — каже росіянин на відео, після чого показує контейнер із касетами, а також вражаючі елементи — суббоєприпаси у вигляді маленьких металевих кульок, які розлітаються за певним радіусом.

Вражаючі елементи касетного боєприпасу Фото: Скриншот

За словами автора відео, один такий контейнер містить 400-500 суббоєприпасів. Він зазначає, що боєприпаси "розсипали над російським містом", але не вказує назви населеного пункту.

"Жителі, якщо ви бачите конуси, то не чіпайте — це вам подарунок від Путіна", — резюмував автор відео.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що росіяни вперше атакували українські розподільні станції касетними боєприпасами. Незважаючи на численні удари, втрати обладнання виявилися мінімальними.

Також нагадаємо, 12 вересня ЗСУ показали роботу ракетної артилерійської системи HIMARS по скупченню російської піхоти і техніки. По ворожих силах вдарили касетними боєприпасами ATACMS, які вразили велику площу.