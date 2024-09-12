Переправили на той світ: в ЗСУ показали ефектну роботу касетних ATACMS по понтону на Курщині (відео)

Українські військові дочекались, поки біля переправи скупчиться певна кількість росіян та вдарили по них касетними боєприпасами.

Related video

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області. Роботу HIMARS по скупченню російської піхоти та техніки показав дивізіон артилерійської розвідки "Команчі" 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

У відео показано спільну роботу 14-го окремого полку та реактивної артилерії. На відео зафіксовано, як росіяни накопичилися біля переправи через річку Сейм. По них і вдарили касетними боєприпасами ATACMS. Вони уразили велику площу по обидва береги річки.

Роботу реактивного артилерійського комплексу HIMARS показував ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначав ефективність знищення техніки та живої сили супротивника по всій лінії фронту. Залужний зазначав, що екіпажі РСЗВ перебувають у постійному очікуванні й в разі виявлення ворожої цілі за лічені хвилини завантажуються та виїжджають на вогневу позицію.

Зазначимо, що українські військові у відповідь на контрнаступ росіян на захід від Снагості Курської області почали нові атаки. Однак російські війська контрнаступають, намагаючись витіснити Сили оборони з їхніх позицій. За словами президента України Володимира Зеленського, контрнаступальні дії ЗС РФ поруч із населеними пунктами в російському регіоні є частиною українського плану, тому ситуація контрольована. В Міністерстві оборони Російської Федерації зазначили про спробу відбиття операції ЗСУ в Курській області.