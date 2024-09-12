Зеленський назвав контрнаступ ЗС РФ у Курській області українським планом: що відомо

Ситуація в російському регіоні, на думку президента, перебуває під контролем. Те ж саме стосується і скупчення військ і техніки на кордоні з Білоруссю. У Міноборони РФ підтвердили початок контрнаступальних дій у Курській області.

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Через місяць операції ЗСУ в Курській області росіяни почали власний контрнаступ, намагаючись витіснити Сили оборони з їхніх позицій. Про це детальніше розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції з колегою з Литви Ґітанасом Науседою, передає "Укрінформ".

За його словами, контрнаступальні дії ЗС РФ поруч із населеними пунктами в російському регіоні є частиною українського плану, тому ситуація контрольована.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все йде за нашим українським планом", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо голова держави висловився про те, що в Білорусі, поруч з українським кордоном, фіксується накопичення військ і техніки. Президент запевняє, що українська сторона давно спостерігає за цим процесом і тримає ситуацію під контролем.

Контрнаступ ЗС РФ: реакція росіян

12 вересня в Міністерстві оборони Російської Федерації написали, що відбувається спроба відбиття операції ЗСУ в Курській області. ЗС РФ нібито

"продовжують дії з розгрому угруповання ЗСУ, що вклинилося на територію Курської області".

"Під час ведення наступальних дій підрозділами угруповання військ "Север" протягом двох діб звільнено 10 населених пунктів. Також за останню добу підрозділами угруповання відбито дві контратаки противника в напрямку населених пунктів Фанасіївка та Снагість, а також зірвано спробу атаки в напрямку населеного пункту Ольгівка. Операція зі знищення формувань ЗСУ триває.", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що ЗС РФ можуть намагатися відрізати ЗСУ в Курській області та ускладнити вогневу підтримку біля кордону. У планах росіян може бути просування до кордону на південний схід від Снагості, що ускладнить логістичні маршрути Сил оборони на території Курської області. За словами аналітиків, поки все ж таки зарано оцінювати, як вплинуть два дні російських контратак на український прорив, який триває вже понад місяць.

Також Forbes розповіло деталі контратак ЗС РФ у Курській області. Підрозділи росіян з двох боків тиснуть на позиції ЗСУ в Курській області. Водночас українські військові успішно наступали на східному фланзі біля Суджі та сповільнили відступ на Донбасі, розповіли журналісти.