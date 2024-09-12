Зеленский назвал контрнаступление ВС РФ в Курской области украинским планом: что известно

Ситуация в российском регионе, по мнению президента, находится под контролем. То же самое касается и скопления войск и техники на границе с Беларусью. В Минобороны РФ подтвердили начало контрнаступательных действий в Курской области.

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Спустя месяц операции ВСУ в Курской области россияне начали собственное контрнаступление, пытаясь вытеснить Силы обороны с их позиций. Об этом детальнее рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с коллегой из Литвы Гитанасом Науседой, передает "Укринформ".

По его словам, контрнаступательные действия ВС РФ рядом с населенными пунктами в российском регионе являются частью украинского плана, поэтому ситуация контролируемая.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства высказался о том, что в Беларуси, рядом с украинской границей, фиксируется накопление войск и техники. Президент уверяет, что украинская сторона давно наблюдает за этим процессом и держит ситуацию под контролем.

Контрнаступление ВС РФ: реакция россиян

12 сентября в Министерстве обороны Российской Федерации написали, что происходит попытка отражения операции ВСУ в Курской области. ВС РФ якобы

"продолжают действия по разгрому группировки ВСУ, вклинившейся на территорию Курской области".

"В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов. Также за последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что ВС РФ могут пытаться отрезать ВСУ в Курской области и усложнить огневую поддержку у границы. В планах россиян может быть продвижение к границе к юго-востоку от Снагости, что усложнит логистические маршруты Сил обороны на территории Курской области. По словам аналитиков, пока все же рано оценивать, как повлияют два дня российских контратак на украинский прорыв, длящийся уже больше месяца.

Также Forbes рассказало детали контратак ВС РФ в Курской области. Подразделения россиян с двух сторон давят на позиции ВСУ в Курской области. В то же время украинские военные успешно наступали на восточном фланге возле Суджи и замедлили отступление на Донбассе, рассказали журналисты.