Скільки AGM-154 JSOW є у США: аналітики підрахували кількість майбутніх "крилатих ракет" ЗСУ

Щоб американська крилата авіабомба AGM-154 JSOW перетворилася на далекобійну крилату ракету, потрібно надрукувати на 3D-принтері спеціальний реактивний двигун, розповіли аналітики. Завдяки такій модифікації вона летітиме на відстань у 500 км.

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Україна може отримати від США близько 2 тисяч крилатих авіаційних бомб AGM-154 JSOW. Стандартний варіант цього засобу ураження летить до 110 км, однак є можливість перетворити його на крилату ракету з дальністю до 500 км. Про те, як США може допомогти Україні та обійти "ескалацію", пояснили аналітики Defense Express.

Щоб оцінити кількість бомб, аналітики скористалися звітом американського командування, який є у відкритому доступі. Розсекреченість пов'язана з тим, що бомби JSOW (Joint Standoff Weapon) почали випускати у 1999 році, тож вони є надто старими, щоби зберігати таємницю. У звіті вказано, що станом на 2015 рік у США було 2 517 шт. JSOW і більше їх не виготовляли. Для оцінки обсягів, на які може сподіватися Україна, врахували витрати. Зокрема, у кількох воєнних кампаніях (Югославія, Ірак, Афганістан) американці витратили 400 бомб. Отже, підсумували автори статті, ЗСУ ймовірно можуть отримати близько 2 тис. авіабомб.

На порталі Defense Express пояснили, що дальність польоту JSOW — до 110 км. Однак там розповіли, що у США модернізували цей вид засобів ураження: прилаштували до них реактивний двигун TJ-150 і збільшили дальність до 500 км. Особливість цього двигуна — українці можуть його надрукувати на 3D-принтері двигун, а крім того — оснастити "контейнер із крильцями" тепловізійною голівкою самонаведення й іншими системами. Це означає, що ЗСУ потенційно матимуть далекобійну ракету, хоч вважатиметься, що йдеться про авіабомбу. Водночас Захід формально уникне обвинувачень в ескалації з боку Москви, написали аналітики у статті DE.

Зброя ЗСУ та бомби JSOW

Зазначимо, 26 вересня пресслужба Білого дому заявила, що Україні виділяють новий пакет військової допомоги, до складу якої увійде партія авіабомб JSOW. Головне призначення цього виду зброї — діставати до цілей противника на середніх відстанях зі збереженням авіації та зменшенням можливих втрат. Керована авіабомба США має кілька варіантів. У одному з них боєголовка складається зі 147 суббоєприпасів, у другому — є можливість наведення на інфрачервоне випромінювання (вага бойової частини — 225 кг).

Навесні 2023 року Фокус писав про темпи використання російських КАБів на лінії фронту. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що протягом шести місяців росіяни запустили 2 тис. керованих авіабомб. 25 вересня військовий експерт Іван Ступак пояснив, що протягом останнього року ворог модернізував цей вид засобів ураження. Завдяки цьому ЗС РФ отримали перевагу під Вугледаром, який ЗСУ втримували 2,5 року повномасштабної війни.

Нагадуємо, увечері 25 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив основні пункти оновленої ядерної доктрини Москви. З огляду на оновлену позицію РФ, директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив, чи полетять бомби JSOW в глибину російської території.