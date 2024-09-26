Сколько AGM-154 JSOW есть у США: аналитики подсчитали количество будущих "крылатых ракет" ВСУ

Чтобы американская крылатая авиабомба AGM-154 JSOW превратилась в дальнобойную крылатую ракету, нужно напечатать на 3D-принтере специальный реактивный двигатель, рассказали аналитики. Благодаря такой модификации она будет лететь на расстояние в 500 км.

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Украина может получить от США около 2 тысяч крылатых авиационных бомб AGM-154 JSOW. Стандартный вариант этого средства поражения летит до 110 км, но есть возможность превратить его в крылатую ракету с дальностью до 500 км. О том, как США может помочь Украине и обойти "эскалацию", объяснили аналитики Defense Express.

Чтобы оценить количество бомб, аналитики воспользовались отчетом американского командования, который есть в открытом доступе. Рассекреченность связана с тем, что бомбы JSOW (Joint Standoff Weapon) начали выпускать в 1999 году, поэтому они являются слишком старыми, чтобы сохранять секретность. В отчете указано, что по состоянию на 2015 год в США было 2 517 шт. JSOW и больше они не производились. Для оценки объемов, на которые может надеяться Украина, учли расходы. В частности, в нескольких военных кампаниях (Югославия, Ирак, Афганистан) американцы потратили 400 бомб. Итак, подытожили авторы статьи, ВСУ вероятно могут получить около 2 тыс. авиабомб.

На портале Defense Express объяснили, что дальность полета JSOW — до 110 км. Однако они рассказали, что в США модернизировали этот вид средств поражения: пристроили к ним реактивный двигатель TJ-150 и увеличили дальность до 500 км. Особенность этого двигателя — украинцы могут напечатать на 3D-принтере двигатель, кроме того — оснастить "контейнер с крылышками" тепловизионной головкой самонаведения и другими системами. Это означает, что ВСУ потенциально получат дальнобойную ракету, хотя будет считаться, что речь идет об авиабомбе. При этом Запад формально избежит обвинений в эскалации со стороны Москвы, написали аналитики в статье DE.

Оружие ВСУ и бомбы JSOW

Отметим, 26 сентября пресс-служба Белого дома заявила, что Украине выделяют новый пакет военной помощи, в состав которой войдет партия авиабомб JSOW. Главное назначение этого вида оружия — доставать до целей противника на средних расстояниях с сохранением авиации и уменьшением возможных потерь. Управляемая авиабомба США имеет несколько вариантов. В одном из них боеголовка состоит из 147 суббоеприпасов, во втором — есть возможность наведения на инфракрасное излучение (вес боевой части — 225 кг).

Весной 2023 года Фокус писал о темпах использования российских КАБов на линии фронта. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что за шесть месяцев россияне запустили 2 тыс. управляемых авиабомб. 25 сентября военный эксперт Иван Ступак объяснил, что за последний год враг модернизировал этот вид средств поражения. Благодаря этому ВС РФ получили преимущество под Угледаром, который ВСУ удерживали 2,5 года полномасштабной войны.

Напоминаем, вечером 25 сентября президент РФ Владимир Путин объявил основные пункты обновленной ядерной доктрины Москвы. С учетом обновленной позиции РФ, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил, полетят ли бомбы JSOW в глубину российской территории.