Запугивание и репутационное дно: топ-чиновники Украины отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ

Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что новая порция ядерных угроз РФ говорит о том, что у Кремля нет других инструментов влияния. Андрей Коваленко из СНБО объяснил, что Москва хочет защититься от любых ударов Украины.

Украинские политики предлагают не воспринимать серьезно новые угрозы РФ, связанные с внесением изменений в ядерную доктрину. Они предлагают считать заявления россиян проявлением трусости. О том, что ударов не будет, говорит отсутствие реакции на бои в Курской области. Фокус собрал реакции главы офиса президента Владимира Зеленского, а также других политиков, политологов и военных.

Ядерная доктрина РФ — детали решения 25 сентября

Вечером 25 сентября состоялось заседание Совбеза РФ, на котором анонсировали изменение российской ядерной доктрины. После этого росСМИ опубликовали основные предложения президента Владимира Путина. Из тезисов следует, что Москва может применить ядерное оружие против неядерной страны. Кроме того, помощь ядерных стран неядерной для ударов по РФ будет считаться нападением на россиян и будет вести к ядерному ответу. Также Кремль позаботился о Беларуси: удары по ней также запрещены.

Какова реакция украинских политиков на ядерную доктрину РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале написал, что у России остался единственный аргумент, чтобы повлиять на Запад. Этот аргумент — ядерное оружие, а других инструментов у Кремля нет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил в эфире телемарафона, что ядерные заявления Москвы — это признак трусости РФ. Россияне применили все возможные виды вооружения против Украины, не победила и теперь придумала "последний аргумент".

"Это абсолютно репутационное дно, это очевидно, что Российская федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне", — заявил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил в заметке в Telegram, что ядерные угрозы говорят о страхе перед оружием Украины. ВСУ могут уничтожить стратегические военные запасы, и чтобы этого не произошло, Кремль начал новую серию шантажа. Также он вспомнил об испытании ракеты-носителя ядерной боеголовки "Сармат", которая предшествовала выступлению Путина. Испытания завершились 62-метровой воронкой, написал чиновник.

Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил, как Украина ударила по 107 арсеналу Минобороны РФ в Торопце и о контроле ВСУ над 1 300 кв. км Курской области. После таких действий украинцев ядерного удара не было. По его мнению, Путин "берет на понт" и этого не следует бояться.

Какова позиция военных и экспертов

Военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин объяснил, что изменение ядерной доктрины РФ свидетельствует о страхе перед ударами Украины на "стратегическую глубину". По его мнению, ВСУ не следует ждать положительного решения Запада по ограничениям на дальнобойное оружие: надо бить, "не дожидаясь одобрения". Россия угрожает, блефует, поэтому украинцам нужно ставить партнеров перед фактом, написал обозреватель.

Политолог Алексей Голобуцкий тем временем проанализировал содержание изменений, которые Москва внесла в ядерную доктрину. По его мнению, отныне россияне могут считать, что по их территории вообще нельзя стрелять ни одним видом оружия. Основанием для сброса атомной бомбы могут стать события, которые им "не понравятся". Среди прочего, таким образом Кремль пытается уберечься от дальнобойного оружия украинских партнеров, от дальнобойного оружия ВСУ, от ударов по военным целям и от атак на инфраструктуру.

Появилась также реакция заместителя командира 3 ОШБр ВСУ Максима Жорина. Военный объяснил, что изменение ядерной доктрины РФ вовсе не означает, что Кремль действительно готов к сбросу атомной бомбы. По его мнению, новое заявление Москвы должно напугать Запад и партнеры не отменят ограничения на дальнобойное оружие.

В ряде западных СМИ появились публикации об изменениях в ядерной доктрине РФ. В частности, об этом написали в The Washington Post, Le Monde, France 24, The Times of India, Reuters.

Отметим, издание 22 сентября издание WP анализировало новые красные линии, которые может провести Россия. При этом аналитики вспомнили о том, что предыдущие ядерные угрозы РФ звучали слишком часто и ничем не завершались.

