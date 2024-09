Залякування та репутаційне дно: топпосадовці України відреагували на зміну ядерної доктрини РФ

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що нова порція ядерних погроз РФ говорить про те, що у Кремля немає інших інструментів впливу. Андрій Коваленко з РНБО пояснив, що Москва хоче захиститись від будь-яких ударів України.

Українські політики пропонують не сприймати серйозно нові погрози РФ, пов'язані з внесенням змін у ядерну доктрину. Вони пропонують вважати заяви росіян проявом боягузства. Про те, що ударів не буде, говорить відсутність реакції на бої в Курській області. Фокус зібрав реакції глави офісу президента Володимира Зеленського, а також інші політики, політологи та військові.

Ядерна доктрина РФ — деталі рішення 25 вересня

Увечері 25 вересня відбулось засідання Радбезу РФ, на якому анонсували зміну російської ядерної доктрини. Після цього росЗМІ опублікували основні пропозиції президента Володимира Путіна. З тез випливає, що Москва може застосувати ядерну зброю проти неядерної країни. Крім того, допомога ядерних країн неядерній для ударів по РФ вважатиметься нападом на росіян і вестиме до ядерної відповіді. Також Кремль потурбувався про Білорусь: удари по ній також заборонені.

Яка реакція українських політиків на ядерну доктрину РФ

Голова офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі написав, що у Росії залишився єдиний аргумент, щоб вплинути на Захід. Цей аргумент — ядерна зброя, а інших інструментів у Кремля немає.

Ядерна доктрина РФ — коментар Андрія Єрмака

Радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив у ефірі телемарафону, що ядерні заяви Москви — це ознака боягузства РФ. Росіяни застосували усі можливі види озброєння проти України, не перемогла і тепер вигадала "останній аргумент".

"Це абсолютне репутаційне дно, це очевидно, що Російська федерація не розуміє, як зупинити те, що далі буде продовжуватись в цій війні", — заявив він.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив у дописі у Telegram, що ядерні погрози говорять про страх перед зброєю України. ЗСУ можуть знищити стратегічні військові запаси, і щоб цього не сталось, Кремль почав нову серію шантажу. Також він згадав про випробування ракети-носія ядерної боєголовки "Сармат", яка мала передувати виступу Путіна. Випробування завершились 62-метровою вирвою, написав посадовець.

Ядерна доктрина РФ — коментар Андрія Коваленка

Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, як Україна вдарила по 107 арсеналу Міноборони РФ у Торопці і про контроль ЗСУ над 1 300 кв. км Курської області. Після таких дій українців ядерного удару не було. На його думку, Путін "бере на понт" і цього не слід боятись.

Ядерна доктрина РФ — коментар Олексія Гончаренка

Яка позиція військових та експертів

Військовий оглядач та редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін пояснив, що зміна ядерної доктрини РФ свідчить про страх перед ударами України на "стратегічну глибину". На його думку, ЗСУ не слід чекати позитивного рішення Заходу щодо обмежень на далекобійну зброю: треба бити, "не чекаючи схвалення". Росія погрожує, блефує, тому українцям потрібно ставити партнерів перед фактом, написав оглядач.

Ядерна доктрина РФ — коментар Ігаля Левіна

Політолог Олексій Голобуцький тим часом проаналізував зміст змін, які Москва внесла у ядерну доктрину. На його думку, відтепер росіяни можуть вважати, що по їхній території взагалі не можна стріляти жодним видом зброї. Підставою для скидання атомної бомби можуть стати події, які їм "не сподобаються". Серед іншого, таким чином Кремль намагається вберегтись від далекобійної зброї українських партнерів, від далекобійної зброї ЗСУ, від ударів по військових цілях і від атак на інфраструктуру.

Ядерна доктрина РФ — коментар Олексія Голобуцького

З'явилась також реакція заступника командира 3 ОШБр ЗСУ Максима Жоріна. Військовий пояснив, що зміна ядерної доктрини РФ зовсім не означає, що Кремль дійсно готовий до скидання атомної бомби. На його думку, нова заява Москви має налякати Захід і партнери не скасують обмеження на далекобійну зброю.

У низці західних ЗМІ з'явились публікації щодо змін у ядерній доктрині РФ. Зокрема, про це написали у The Washington Post, Le Monde, France 24, The Times of India, Reuters.

Зазначимо, видання 22 вересня видання WP аналізувало нові червоні лінії, які може провести Росія. При цьому аналітики згадали про те, що попередні ядерні погрози РФ лунали надто часто і нічим не завершувались.

Нагадуємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, які наступні цілі для обстрілів можуть обрати ЗС РФ.