"Все нахабніші": у 3 ОШБр оцінили можливість удару по Україні через зміну ядерної доктрини РФ

Росія може знищити будь-які цілі на території Україні і без застосування ядерної зброї, пояснив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Мета Кремля — вплинути на рішення Заходу щодо далекобійних ударів.

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Президент РФ Володимир Путін навмисно вніс зміни у ядерну доктрину РФ напередодні зустрічі, на якій партнери України можуть скасувати обмеження на західну зброю. Причина таких дій Кремля — це слабкість та нерішучість українських союзників. Про те, чи можливі пуски атомних боєголовок по Україні, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін написав у Telegram-каналі.

Жорін заявив, що нові погрози РФ, які 25 вересня озвучив Путін, з'явились у відповідь на дії західних політиків. Їхня несмілива поведінка призводить до того, що Кремль диктує свої умови. Втім, військовий 3 ОШБр не вважає, що росіяни дійсно застосують ядерну зброю для удару по Україні. На його думку, зміни у російській ядерній доктрині повинні вплинути на переговори щодо далекобійної зброї, які відбудуться у США завтра, 26 вересня.

"Це чистої води черговий шантаж, який русаки можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу. Захід дозволяє їм бути з кожним днем все нахабніше", — сказав він.

Водночас у Росії просто немає потреби на удари ядерною зброєю, уточнив Жорін. Щоб знищити енергетику та інфраструктуру у ЗС РФ досить і конвенційної, тобто неядерної, зброї.

Ядерна зброя РФ — Жорін про рішення Кремля 25 вересня Фото: Скриншот

Ядерна зброя РФ — деталі

Зазначимо, увечері 25 вересня Володимир Путін зібрав нараду Радбезу РФ щодо зміни російської ядерної доктрини. Зокрема, Москва відповість ядерним ударом у разі загрози для території Білорусі. Крім того, дозволятиметься бити по неядерній країні, а якщо їй допомагатимуть ядерні, то це вважатиметься нападом на РФ.

Раніше Фокус писав про міркування західних аналітиків щодо того, які нові червоні лінії вигадає очільник Кремля, щоб вплинути на підтримку Заходу. Вони пояснили, що ядерні погрози РФ озвучувались надто часто і на них начебто вже не було реакції, на яку сподівались у Москві. Одна з можливих версій розвитку подій — погрози суттєво зростуть напередодні президентських виборів у США, щоб допомогти перемогти Республіканцю Дональду Трампу.

Тим часом у США 26 вересня відбудеться нарада очільників країн Заходу, які мають вирішити, чи дозволити Україні бити далекобійною зброєю по російській території. Раніше Велика Британія заявила, що наче не заперечує проти такого застосування ракет Storm Shadow. Водночас для застосування цього виду зброї, а також далекобійних ATACMS, має бути згода американського президента Джо Бадена. До сьогодні Байден кілька разів повторював, що скасування обмежень не буде.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН попередив, що Росія планує бити по атомних станціях, щоб взимку залишити українців без електроенергії. 25 вересня очільник держави заявив, що під час попередніх обстрілів росіяни знищили усі ТЕС та пошкодили частину ГЕС.