У Лондоні переконані, що ключовим аспектом є не стільки питання дозволу для Києва використовувати передані ракети для ударів углиб РФ, а необхідність підтримати державу у вирішальний період протягом наступних кількох місяців.

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Уряд Великої Британії не змінював своєї позиції щодо використанням наданих для України ракет Storm Shadow для завдання ударів углиб території країни-агресорки. Про це заявила речниця глави британського уряду Кіра Стармера, повідомляє The Guardian.

За її словами, британці перебувають у постійному контакті з українцями та прислухаються до позиції Києва щодо подальшої підтримки.

"На Генасамблеї ООН ми зосередимося на низці питань, зокрема щодо постійної підтримки України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими", — заявила речниця.

Окремо у Лондоні також додали, що позиція Великої Британії щодо застосування Україною переданих ракет для завдання ударів углиб РФ "залишається незмінною".

"Коли мова йде про це, [то] наша позиція залишається незмінною. Наші поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це — широкі дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну у вирішальний період протягом наступних кількох місяців і в міру того, як ми вступаємо в зиму", — додала вона.

Нагадаємо, 11 вересня британське видання The Guardian повідомило, що Велика Британія дозволила Україні використовувати ракети Strom Shadow для ударів по РФ.

Вже 13 вересня The Times відзначив, що російський диктатор Володимир Путін пригрозив війною з НАТО у випадку, якщо Україна отримає дозвіл на застосування західного озброєння по території країни-агресорки.