В Лондоне убеждены, что ключевым аспектом является не столько вопрос разрешения для Киева использовать переданные ракеты для ударов вглубь РФ, а необходимость поддержать государство в решающий период в течение следующих нескольких месяцев.

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Правительство Великобритании не меняло своей позиции относительно использования предоставленных для Украины ракет Storm Shadow для нанесения ударов вглубь территории страны-агрессора. Об этом заявила пресс-секретарь главы британского правительства Кира Стармера, сообщает The Guardian.

По ее словам, британцы находятся в постоянном контакте с украинцами и прислушиваются к позиции Киева относительно дальнейшей поддержки.

"На Генассамблее ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, в частности относительно постоянной поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращением огня в Газе и деэскалацией напряженности в Ливане и другими", — заявила пресс-секретарь.

Отдельно в Лондоне также добавили, что позиция Великобритании по применению Украиной переданных ракет для нанесения ударов вглубь РФ "остается неизменной".

"Когда речь идет об этом, [то] наша позиция остается неизменной. Наши текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Это — широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму", — добавила она.

Напомним, 11 сентября британское издание The Guardian сообщило, что Великобритания разрешила Украине использовать ракеты Strom Shadow для ударов по РФ.

Уже 13 сентября The Times отметил, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил войной с НАТО в случае, если Украина получит разрешение на применение западного вооружения по территории страны-агрессора.