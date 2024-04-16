РФ знищила Трипільську ТЕС, бо в нас закінчились усі ракети для її захисту, — Зеленський (відео)

За словами президента, у напрямку Трипільської ТЕС на Київщині ворог випустив 11 ракет, частину з яких вдалося знищити українській ППО.

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Російським окупантам вдалося знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України через нестачу допомоги від партнерів не залишилося ракет для її захисту. Про це президент Володимир Зеленський розповів інтерв’ю PBS.

Зокрема голова держави прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які відбили атаку Ірану минулими вихідними. Зеленський стверджує, що Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було використано багато всього, чого не вистачає Україні… Це насправді демонстрація того, що такі союзники не на папері, а в небі", – наголосив президент і додав, що Україна захищає небо самостійно.

Також Володимир Зеленський додав, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".

"Я можу навести вам один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – зазначив президент.

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Варто зазначити, що 15 квітня Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що партнери на Заході здатні допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

Тим часом у Білому домі пояснили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, а тому не мають наміру збивати іранські дрони, які запускає Росія, як вони минулими вихідними зробили це з партнерами в Ізраїлі.

16 квітня стало відомо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон представив власні законопроєкти щодо допомоги Україні. При цьому він запевнив, що голосування за документи відбудеться вже цього тижня.

При цьому під час брифінгу 16 квітня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація президента Джо Байдена не має наміру підтримувати законопроєкт, яким передбачається лише допомога Ізраїлю.