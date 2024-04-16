РФ уничтожила Трипольскую ТЭС, потому что у нас закончились все ракеты для ее защиты, — Зеленский (видео)

По словам президента, в направлении Трипольской ТЭС в Киевской области враг выпустил 11 ракет, часть из которых удалось уничтожить украинской ПВО.

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Российским оккупантам удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины из-за недостатка помощи от партнеров не осталось ракет для ее защиты. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал интервью PBS.

В частности глава государства прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые отбили атаку Ирана в минувшие выходные. Зеленский утверждает, что Израиль сам не смог бы защититься от такого массированного удара с иранской стороны.

"Было использовано много всего, чего не хватает Украине... Это на самом деле демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", — подчеркнул президент и добавил, что Украина защищает небо самостоятельно.

Также Владимир Зеленский добавил, что союзники дают Украине ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".

"Я могу привести вам один пример очень простой — на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — отметил президент.

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Стоит отметить, что 15 апреля Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что партнеры на Западе способны помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю — во время иранских ударов.

Между тем в Белом доме объяснили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, а потому не намерены сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они в минувшие выходные сделали это с партнерами в Израиле.

16 апреля стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил собственные законопроекты о помощи Украине. При этом он заверил, что голосование за документы состоится уже на этой неделе.

При этом во время брифинга 16 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента Джо Байдена не намерена поддерживать законопроект, которым предусматривается только помощь Израилю.