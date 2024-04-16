Україна та Ізраїль окремо: Джонсон представив власні законопроєкти допомоги від США

Спікер Палати представників заявив, що текст документів буде оприлюднений у вівторок, щоб законодавці мали 72 години, аби вивчити законопроєкти до того, як їх попросять проголосувати за них.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири різні законопроєкти щодо військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на закритому засіданні Республіканської партії. Четвертий законопроєкт може стосуватись Тік-Току та арешту російських активів. Про це повідомило The Hill.

"План полягає в тому, що спочатку буде прийнято процедурне правило, яке регулює всі чотири законопроєкти — Україна, Ізраїль і Тайвань отримають свої власні, а четвертий зосередиться на пріоритетах національної безпеки. Потім кожна пропозиція буде голосуватися окремо, на відміну від закону Сенату про зовнішню допомогу на суму 95 мільярдів доларів, який об'єднав різні елементи в єдиний пакет", — йдеться у матеріалі.

Четвертий законопроєкт, за словами Джонсона, включатиме:

пропозицію допомогти оплатити допомогу Україні шляхом арешту російських активів;

план надання частини допомоги у вигляді кредитів;

нові санкції проти Ірану після того, як Тегеран завдав ударів по Ізраїлю на вихідних.

Водночас Інший депутат від Республіканської партії заявив, що законопроєкт також включатиме заборону TikTok і конвертовані кредити для гуманітарної допомоги.

"Ця стратегія викликала негайну реакцію з боку деяких консервативних законодавців, які вимагають, щоб будь-яка додаткова допомога Україні супроводжувалася посиленням безпеки на американо-мексиканському кордоні — пропозиції, виключені із законодавчого плану Джонсона, — що ставить під сумнів життєздатність планів спікера", — наголосило видання.

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Крім того, Джонсон заявив, що текст законопроєктів буде оприлюднений у вівторок, і він дотримуватиметься правила Палати представників, яке дозволяє законодавцям вивчати законопроєкти протягом 72 годин до того, як їх попросять проголосувати за них.

За його словами, усі законопроєкти будуть проголосовані до кінця цього тижня.

"Поетапна стратегія Джонсона має унікальну перевагу, оскільки дозволяє законодавцям обирати, які частини сенатського законопроєкту вони хочуть підтримати, а проти яких виступатимуть. Щоб ще більше підсолодити угоду, він дозволяє пропонувати поправки до кожної пропозиції", — йдеться у матеріалі.

У The Hill уточнили, що місяці зволікання з ухваленням рішень з цієї теми розкололо республіканську партію і загрожувало владі Джонсона.

"План залишається дуже мінливим, і навколо законодавства кружляє безліч запитань, зокрема, наскільки пропозиції Палати представників відрізнятимуться від основних показників витрат Сенату, і чи будуть чотири законопроєкти надіслані до верхньої палати окремо, чи будуть об'єднані і подані в єдиному пакеті", — підсумувало видання.

Нагадаємо, 16 квітня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Білий дім не підтримає законопроєкт щодо допомоги виключно для Ізраїлю, оскільки він не допоміг би ні самому Ізраїлю, ні Україні.

Того ж дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені штати Америки не збиватимуть повітряні цілі в Україні, як вони це робили в Ізраїлі, адже на це немає грошей.