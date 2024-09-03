Ядерний удар від Росії: навіщо Путін змінює доктрину з застосування нищівної зброї

Москва має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу "СВО" і "ескалаційного курсу" Заходу, заявляють у росМЗС. Чому у РФ вирішили саме зараз перекроїти документ, і як це в подальшому може вплинути на хід російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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"Ця робота наразі перебуває в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов’язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв’язку з СВО", — зазначив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. Він також наголосив, що "зараз триває процес доведення відповідного документа", однак додав, що про конкретні терміни його завершення говорити поки що зарано.

"Час завершення цієї роботи — питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", — аргументував Рябков.

За його словами, зовнішньополітична обстановка серйозно загострюється через дії США та їхніх союзників, і Москва безперервно аналізує, наскільки її документи у сфері ядерного стримування відповідають новим викликам.

Нагадаємо, нещодавно New York Times повідомляла про те, що Джо Байден затвердив засекречений план ядерної стратегії. За інформацією видання, план, серед іншого, має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Очікується, що вже незасекречене тематичне повідомлення для Конгресу про перегляд ядерної стратегії буде надіслано до того, як Байден залишить президентську посаду у січні 2025 року.

Тим часом експерти, з якими поспілкувався Фокус, припускають, що заяви рос чиновників щодо зміни ядерної доктрини РФ більшою мірою пов’язані якраз з прийдешніми виборами президента США, а не з планами Кремля у війні з Україною.

Чому ядерна доктрина росіян є "фількіною грамотою"

Зокрема, політолог Олександр Кочетков у розмові з Фокусом зазначає: "Передусім, слід зазначити, що доктрина – це документ, на який спираються в сфері ядерної безпеки цивілізовані демократичні країни, такі, наприклад, як США. Доктрина передбачає те, в яких умовах можна застосовувати ядерну зброю, в якому обсязі і так далі. В Росії цього всього не має, оскільки усі рішення приймає один навіжений у Кремлі, якого підтримує його оточення. Тобто, вони можуть написати в своїй оновленій доктрині, що відміняють закон всесвітнього тяжіння, що, звісно ж, на закон тяжіння аж ніяк не вплине".

"Вони ще кілька років тому мали б застосувати ядерну зброю, але вони цього не роблять. Не роблять вони цього і після початку Курської операції", — експерт Фото: Getty Images

Підкресливши, що росіяни переробляють вже четверту за ліком ядерну доктрину, експерт констатував: "І кожного разу, щось там постійно переробляючи, вони повідомляють світу про те, що начебто посилюють свої норми застосування стратегічної і тактичної ядерної зброї. Але, знаєте, насправді, усі ці заяви, зокрема, Рябкова – це дипломатичний варіант усього того, що систематично в соцмережах пише Медведєв, обіцяючи всіх і вся зрівняти з землею. До речі, заявляючи про зміну доктрини, якихось указів по своєму Міністерству оборони вони не змінюють, що теж багато про що говорить".

Вкотре підіймаючи ядерну тематику Рябков, переконаний політолог, мав на увазі те, що РФ має право застосувати ядерну зброю у разі, якщо йде захоплення території Росії. "Але фішка в тому, що це захоплення йде вже давно, адже вони не контролюють частину Запорізької і Херсонської областей, які вони привласнили собі на конституційному рівні. Тобто, за їх логікою, ЗСУ захопили ці "їхні" території, а відтак — вони ще кілька років тому мали б застосувати ядерну зброю, але вони цього не роблять. Не роблять вони цього і після початку Курської операції", — наголошує Олександр Кочетков.

Заяви заступника глави Міністерства закордонних справ РФ експерт називає хронічними страшилками РФ, оскільки те, що в них написано на папері жодним чином не підкріплюється відповідними діями.

"Наприклад, росіяни не проводять жодних випробовувань ядерної зброї під землею, тощо. Тобто, РФ, і слава Богу, не робить абсолютного нічого того, що є маркером готовності до застосування ядерної зброї. А писати вони можуть, що завгодно — папір все витримає", — підсумовує Олександр Кочетков.

Американська тінь в ядерній риториці РФ

Зі свого боку, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Заява заступника Лаврова про зміну ядерної доктрини РФ є нічим іншим, як черговим раундом ядерного шантажу з боку Російської Федерації. Подібного роду заяви наочно демонструють, що ніяких інших інструментів впливу, як на Україну, так і на Захід, окрім воєнних дій і ядерного шантажу у РФ вже не залишилося".

Експерт: "Усі рішення приймає один навіжений у Кремлі, якого підтримує його оточення" Фото: Getty Images

Нагадавши про те, що свого часу росіяни відмовилися від радянського принципу не застосовувати ядерну зброю першими, експерт додав: "Цей принцип був одним із елементів ядерного стримування і ядерної безпеки в світі. РФ свого часу все змінила, але, давайте, подивимося, що було далі. А далі було, серед іншого те, що коли Україна завдавала удари по території РФ, було щонайменше декілька моментів, які чітко відповідали ядерній доктрині РФ для застосування ядерної зброї. Йдеться про удари по ядерній військовій інфраструктурі, збиття та знищення на базі в "Енгельсі" літаків стратегічної авіації РФ. Тобто, підстави були, але дій не було. Це все говорить про те, що в доктрині може бути написано будь-що, але питання полягає в тому, застосує ядерну зброю країна чи ні. В мене, наприклад, є великі сумніви, що Росія це зробить".

Одним із пояснень того, чому РФ не вдасться до застосування ядерної зброї Олександр Леонов вважає наявність консенсусу з цього приводу між Заходом з одного боку і Глобальним Півднем в обличчі Індії та Китаю, з іншого. За словами політолога, Пекін і Нью-Делі гранично жорстко провели перед РФ червоні лінії щодо незастосування нею ядерної зброї на що Росія "просто змушена зважати". Власне, тому, переконаний експерт, "ядерні" заяви російських посадовців є намаганням бодай якось впливати на Захід.

Крім того, експерт припускає, що заяви Рябкова є певним пасом Трампу, який критикує Байдена за те, що, мовляв, його політика може привести до Третьої світової війни.

Власне, однією з причин, чому США не надають Україні дозволу бити вглиб російської території, на думку експерта, є те, що Трамп зробив цю тему елементом своєї передвиборчої кампанії і в Білому домі йому не хочуть підігравати. Тому, констатує Олександр Леонов, одним із прикладних завдань, які ставить Москва, застосовуючи фактично тактику ядерного шантажу, є намагання якось вплинути на виборчу кампанію в Сполучених Штатах, але це — "максимум, на який Росія сьогодні спроможна".