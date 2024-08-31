Занадто небезпечно: США не відправлять в Україну персонал для обслуговування винищувачів F-16, — ЗМІ

У Пентагоні визнають, що не виробили плани реагування на випадок удару ЗС РФ по американських фахівцях. У Джо Байдена сподіваються, що обслуговуванням літаків займеться Європа.

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Адміністрація Джо Байдена відкинула ідею відправки американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включно з винищувачами F-16. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на інформованих чиновників.

У Байдена пояснили відмову побоюваннями з приводу безпеки. Ідею розглядала Рада національної безпеки США, але розвідспільнота була проти через високий ступінь ризику. Російська армія може націлитися на американських підрядників в Україні, каже джерело видання.

"Замість цього є надія, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину відповідальності за обслуговування F-16", — вказують автори матеріалу.

У Пентагоні прямо говорять про відсутність адекватних планів реагування на випадок атаки ЗС РФ на фахівців.

"Ми не ухвалювали жодних рішень і ясно дали зрозуміти, що не будемо відправляти американські війська на війну в Україну", — заявив представник Пентагону.

Високопоставлений голландський військовий підтвердив, що Нідерланди оплатять контракт між приватною сервісною компанією і Повітряними силами України на обслуговування винищувачів F-16.

У Вашингтоні не виключають відправлення американських фахівців в Україну в майбутньому, але найближчим часом їхньої присутності там не очікують, заявив Шон Севетт, головний представник Ради національної безпеки.

Технічне обслуговування бойових літаків може виявитися вирішальним для оборони України. Без цивільних підрядників, які ремонтують і замінюють деталі, ЗСУ буде важко підтримувати літаки в робочому стані. Ймовірно, направлення цивільних осіб для обслуговування американського озброєння, як і раніше, залишається "червоною лінією", підсумовують журналісти WSJ.

Нагадаємо, Нардеп Мар'яна Безугла звинувачувала командування Повітряних сил ЗСУ у брехні. За її даними, літак F-16 під час обстрілу росіян 26 серпня збила система ППО Patriot.

Командувача Повітряних сил Миколу Олещука звільнили незабаром після заяви Безуглої. Міністр оборони України Рустем Умеров говорив, що Олещука звільнили не через падіння F-16 і загибель його пілота.