"Точно не буде соромно": командувач Повітряних сил Олещук прокоментував своє звільнення

Микола Олещук зробив допис у Facebook, але використав цитату колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.

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Колишній командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук після свого звільнення з посади зазначив, що "точно не буде соромно". Про це Олещук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – написав Олещук.

Він також вказав, що автором цих слів є колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пост Олещука Фото: Скриншот

Це перший допис Олещука після того, як на сайті Офісу президента з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення його з посади командувача ПС ЗСУ.

Що сказав Зеленський про звільнення Олещука

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що командуванню потрібно берегти особовий склад та українських воїнів.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України — для результату. І це потрібно так само на командному рівні — ми маємо посилюватися. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти всіх наших воїнів", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, перед звільненням Микола Олещук заявив, що народна депутатка Мар'яна Безугла безпідставно обвинувачує командування ПС ЗСУ у бездіяльності щодо розслідування катастрофи катастрофи F-16 та загибелі пілота Олексія Меся.

30 серпня Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16 українського пілота Олексія Меся нібито було збито зенітно-ракетним комплексом Patriot "через дискоординацію між підрозділами".