"Точно не будет стыдно": командующий Воздушных сил Олещук прокомментировал свое увольнение
Николай Олещук сделал пост в Facebook, но использовал цитату бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук после своего увольнения с должности отметил, что "точно не будет стыдно". Об этом Олещук написал на своей странице в Facebook.
"Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — написал Олещук.
Он также указал, что автором этих слов является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Это первое сообщение Олещука после того, как на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении его с должности командующего ВС ВСУ.
Что сказал Зеленский об увольнении Олещука
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что командованию нужно беречь личный состав и украинских воинов.
"Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — пояснил Зеленский.
Напомним, перед увольнением Николай Олещук заявил, что народный депутат Марьяна Безуглая безосновательно обвиняет командование ВС ВСУ в бездействии по расследованию катастрофы катастрофы F-16 и гибели пилота Алексея Меся.
30 августа Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 украинского пилота Алексея Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями".