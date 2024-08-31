"Точно не будет стыдно": командующий Воздушных сил Олещук прокомментировал свое увольнение

Николай Олещук сделал пост в Facebook, но использовал цитату бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук после своего увольнения с должности отметил, что "точно не будет стыдно". Об этом Олещук написал на своей странице в Facebook.

"Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — написал Олещук.

Он также указал, что автором этих слов является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Пост Олещука Фото: Скриншот

Это первое сообщение Олещука после того, как на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении его с должности командующего ВС ВСУ.

Что сказал Зеленский об увольнении Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что командованию нужно беречь личный состав и украинских воинов.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — пояснил Зеленский.

Напомним, перед увольнением Николай Олещук заявил, что народный депутат Марьяна Безуглая безосновательно обвиняет командование ВС ВСУ в бездействии по расследованию катастрофы катастрофы F-16 и гибели пилота Алексея Меся.

30 августа Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 украинского пилота Алексея Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями".