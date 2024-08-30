Зеленский после потери F-16 уволил командующего Воздушных сил Олещука: кто занял его место

Указ об освобождении от должности Николая Олещука сначала появился на сайте Офиса президента, а позже Владимир Зеленский это подтвердил в вечернем обращении к народу. На месте командующего Воздушных сил он пробыл более 3 лет.

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Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук был уволен со службы спустя 3 года нахождения на должности. Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского №600/2024 от 30 августа.

На сайте Офиса президента появилось распоряжение главы государства о кадровых перестановках в Воздушных силах. Николай Олещук был уволен после инцидента, который произошел с истребителем F-16.

"Освободить Олещука Николая Николаевича от должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в тексте указа.

Николай Олещук был назначен на должность более трех лет назад, 9 августа 2021 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский представил сразу нескольких новых командующих.

В вечернем обращении к народу, которое опубликовано на странице в социальной сети Facebook, глава государства также высказался о своем решении. Должность командующего Воздушных сил ВСУ временно перейдет генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, о чем написали в Генеральном штабе ВСУ.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, 29 августа Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в Украине произошла катастрофа с самолетом F-16, в результате которой погиб пилот. Истребители участвовали в отражении российского ракетного удара и показали "высокую эффективность", сбив четыре крылатые ракеты.

После этого народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16, которым управлял пилот Алексей Месь с позывным Moonfish, якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot и причиной стала дискоординация между подразделениями. В результате она призвала наказать генералов, которые к этому причастны, включая Николая Олещука.

30 августа уже бывший командующий Воздушных сил ответил на обвинения Марьяны Безуглой о смерти пилота F-16. По его словам, народный депутат безосновательно обвиняет командование в бездействии. Офицер объяснил, что в условиях войны не все следует говорить сразу.