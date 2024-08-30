Зеленський після втрати F-16 звільнив командувача Повітряних сил Олещука: хто зайняв його місце

Указ про звільнення з посади Миколи Олещука спочатку з'явився на сайті Офісу президента, а пізніше Володимир Зеленський це підтвердив у вечірньому зверненні до народу. На місці командувача Повітряних сил він пробув понад 3 роки.

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Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука звільнили зі служби через 3 роки перебування на посаді. Про це свідчить указ президента України Володимира Зеленського №600/2024 від 30 серпня.

На сайті Офісу президента з'явилося розпорядження глави держави про кадрові перестановки в Повітряних силах. Миколу Олещука було звільнено після інциденту, який стався з винищувачем F-16.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", — йдеться в тексті указу.

Миколу Олещука призначили на посаду понад три роки тому, 9 серпня 2021 року. Тоді президент України Володимир Зеленський представив одразу кількох нових командувачів.

У вечірньому зверненні до народу, яке опубліковано на сторінці в соціальній мережі Facebook, глава держави також висловився про своє рішення. Посада командувача Повітряних сил ЗСУ тимчасово перейде генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, про що написали в Генеральному штабі ЗСУ.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України — для результату. І це потрібно так само на командному рівні — ми маємо посилюватися. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти всіх наших воїнів", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в Україні сталася катастрофа з літаком F-16, унаслідок якої загинув пілот. Винищувачі брали участь у відбитті російського ракетного удару і показали "високу ефективність", збивши чотири крилаті ракети.

Після цього народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16, яким керував пілот Олексій Месь із позивним Moonfish, нібито був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot і причиною стала дискоординація між підрозділами. У результаті вона закликала покарати генералів, які до цього причетні, включно з Миколою Олещуком.

30 серпня вже колишній командувач Повітряних сил відповів на звинувачення Мар'яни Безуглої про смерть пілота F-16. За його словами, народна депутатка безпідставно звинувачує командування в бездіяльності. Офіцер пояснив, що в умовах війни не все слід говорити одразу.