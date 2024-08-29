"Висновки робити рано": авіаексперт відреагував на заяву Безуглої про знищення F-16

За словами Анатолія Храпчинського, під час війни втрати відбуваються щодня, і техніка — не виняток. У зв'язку з цим заяви деяких нардепів — неприпустимі. У США також не можуть підтвердити, що літак був знищений "дружнім вогнем".

Related video

Україна втратила один із винищувачів F-16, які були отримані від партнерів. Тепер варто дочекатися офіційної доповіді, перш ніж робити якісь висновки. Таку думку озвучив експерт із питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, це дуже чутлива інформація і випускати в публічний простір якісь власні міркування чи висновки — неправильно. Найголовніше — усвідомити, що Україна залишилася без пілота, який був підготовлений і захищав країну.

"Що стосується техніки, то потрібно розуміти, що це війна, і техніка буде втрачатися, техніка втрачалася і раніше. Тут потрібно розуміти, що наші західні партнери далі тільки більше будуть нас підтримувати в нашому бажанні перемогти Росію і допомагатимуть нам із наданням зброї. Не потрібно робити з цього переоцінку цінностей і говорити, що будуть давати менше", — заявив Анатолій Храпчинський.

Окремо експерт з питань авіації закликав далі підтримувати Повітряні сили і бійців ЗСУ, які зараз борються і віддають свої життя за те, щоб ворожих обстрілів було менше, а зброя ЗС РФ, включно з ракетами, не псувала життя населенню.

"Головне завдання зараз — дочекатися офіційних висновків комісії, яка займатиметься цим розслідуванням, а потім уже говорити, що це могло бути. Тому що заяви деяких депутатів — неприпустимі, коли розслідування ще не закінчено… Висновки робити рано", — підсумував Анатолій Храпчинський.

F-16 нібито знищено українською ППО: думка Безуглої та реакція США

Народна депутатка Мар'яна Безугла не обійшла стороною тему винищувачів і на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прокоментувала інцидент. Вона пише, що, за її інформацією, винищувач F-16, яким керував пілот Олексій Месь із позивним Moonfish, нібито був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot і причиною стала дискоординація між підрозділами.

Народна депутатка пише, згідно з доповідями, офіційною причиною стало те, що пілот "не впорався з керуванням" під час однієї з наймасовіших атак ЗС РФ у ніч на 26 серпня, однак це нібито не відповідає дійсності.

"Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командуванні Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден із генералів не покараний", — вважає Мар'яна Безугла.

Мар'яна Безугла висловилася про втрату першого F-16 Фото: Скриншот

У Міністерстві оборони США тим часом не можуть підтвердити, що переданий Україні винищувач F-16 було знищено саме українцями із зенітно-ракетного комплексу Patriot, про що заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Дивитися з: 49:20

Втрата F-16: що відомо

29 серпня у WSJ, посилаючись на анонімного американського чиновника, заявили, що під час атаки ЗС РФ зазнав аварії літак F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворожими силами.

Пізніше стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили льотчика Олексія Меся, який героїчно провів свій останній бій у ніч на 26 серпня, під час масованого обстрілу ЗС РФ. Перед своєю загибеллю Месь ліквідував три крилаті ракети та один ударний дрон ворога.

Ще через кілька годин у Генштабі ЗСУ написали, що літаки F-16 продемонстрували свою ефективність під час масованої атаки і перехопили 4 крилаті ракети. Після цього і сталася трагедія.

"Під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначено спеціальну комісію МОУ, яка працює в районі падіння літака", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час ворожого масованого обстрілу 26 серпня в небо вперше підняли винищувачі F-16. За його словами, літаки "збили деякі ракети".