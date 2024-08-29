"Выводы делать рано": авиаэксперт отреагировал на заявление Безуглой об уничтожении F-16

По словам Анатолия Храпчинского, во время войны потери происходят ежедневно, и техника — не исключение. В связи с этим заявления некоторых нардепов — недопустимы. В США также не могут подтвердить, что самолет был уничтожен "дружественным огнем".

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Украина потеряла один из истребителей F-16, которые были получены от партнеров. Теперь стоит дождаться официального заключения, прежде чем делать какие-то выводы. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, это очень чувствительная информация, и выпускать в публичное пространство какие-то собственные рассуждения или заключения — неправильно. Самое главное осознать, что Украина осталась без пилота, который был подготовлен и защищал страну.

"Что касаемо техники, то нужно понимать, что это война и техника будет теряться, техника терялась и раньше. Здесь нужно понимать, что наши западные партнеры дальше только больше будут нас поддерживать в нашем желании победить Россию и дальше будут помогать нам с предоставлением оружия. Не нужно делать из этого переоценку ценностей и говорить, что будут давать меньше", — заявил Анатолий Храпчинский.

Отдельно эксперт по вопросам авиации призвал и далее поддерживать Воздушные силы и бойцов ВСУ, которые сейчас борются и отдают свои жизни за то, чтобы вражеских обстрелов было меньше, а оружие ВС РФ, включая ракеты, не портило жизнь населению.

"Главная задача сейчас — дождаться официальных выводов комиссии, которая будет заниматься этим расследованием, а потом уже говорить, что это могло быть. Потому что заявления некоторых депутатов — это недопустимо, когда расследование еще не закончено… Выводы делать рано", — подытожил Анатолий Храпчинский.

F-16 якобы уничтожен украинской ПВО: мнение Безуглой и реакция США

Народный депутат Марьяна Безуглая не обошла стороной тему истребителей и на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала инцидент. Она пишет, что, по ее информации, истребитель F-16, которым управлял пилот Алексей Месь с позывным Moonfish, якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot и причиной стала дискоординация между подразделениями.

Народный депутат пишет, согласно докладам, официальной причиной стало то, что пилот "не справился с управлением" во время одной из самых массированных атак ВС РФ в ночь на 26 августа, однако это якобы не соответствует действительности.

"Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан", — считает Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая высказалась про потерю первого F-16 Фото: Скриншот

В Министерстве обороны США тем временем не могут подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был уничтожен именно украинцами с зенитно-ракетного комплекса Patriot, о чем заявила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

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Потеря F-16: что известно

29 августа в WSJ, ссылаясь на анонимного американского чиновника, заявили, что во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит вражескими силами.

Позже стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли летчика Алексея Меся, который героически провел свой последний бой в ночь на 26 августа, во время массированного обстрела ВС РФ. Перед своей гибелью Месь ликвидировал три крылатые ракеты и один ударный дрон врага.

Спустя еще несколько часов в Генштабе ВСУ написали, что самолеты F-16 продемонстрировали свою эффективность в ходе массированной атаки и перехватили 4 крылатых ракеты. После этого и произошла трагедия.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время вражеского массированного обстрела 26 августа в небо впервые подняли истребители F-16. По его словам, самолеты "сбили некоторые ракеты".