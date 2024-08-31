Слишком опасно: США не отправят в Украину персонал для обслуживания истребителей F-16, — СМИ

В Пентагоне признают, что не выработали планы реагирования на случай удара ВС РФ по американским специалистам. У Джо Байдена надеются, что обслуживанием самолетов займется Европа.

Related video

Администрация Джо Байдена отвергла идею отправки американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированных чиновников.

У Байдена объяснили отказ опасениями по поводу безопасности. Идею рассматривал Совет национальной безопасности США, но разведсообщество было против из-за высокой степени риска. Российская армия может нацелиться на американских подрядчиков в Украине, говорит источник издания.

"Вместо этого есть надежда, что европейские страны возьмут на себя большую часть ответственности за обслуживание F-16", — указывают авторы материала.

В Пентагоне прямо говорят об отсутствии адекватных планов реагирования на случай атаки ВС РФ на специалистов.

"Мы не принимали никаких решений и ясно дали понять, что не будем отправлять американские войска на войну в Украину", — заявил представитель Пентагона.

Высокопоставленный голландский военный подтвердил, что Нидерланды оплатят контракт между частной сервисной компанией и Воздушными силами Украины на обслуживание истребителей F-16.

В Вашингтоне не исключают отправку американских специалистов в Украину в будущем, но в ближайшее их присутствие там не ожидается, заявил Шон Сэветт, главный представитель Совета национальной безопасности.

Техническое обслуживание боевых самолетов может оказаться решающим для обороны Украины. Без гражданских подрядчиков, ремонтирующих и заменяющих детали, ВСУ будет трудно поддерживать самолеты в рабочем состоянии. Вероятно, направление гражданских лиц для обслуживания американского вооружения, по-прежнему остается "красной линией", заключают журналисты WSJ.

Напомним, Нардеп Марьяна Безуглая обвиняла командование Воздушных сил ВСУ во лжи. По ее данным, самолет F-16 при обстреле россиян 26 августа сбила система ПВО Patriot.

Командующего Воздушных сил Николая Олещука уволили вскоре после заявления Безуглой. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Олещука уволили не за падения F-16 и гибели его пилота.