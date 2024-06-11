"Ескалаційні дії" США і НАТО: у МЗС РФ анонсували перегляд ядерної доктрини

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, базові документи щодо ядерної зброї мають більше відповідати поточним потребам.

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Влада РФ може переписати чинну ядерну доктрину країни через "ескалаційні дії" Сполучених Штатів і НАТО, пояснив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Про це повідомляє ТАРС.

"Я можу сказати тільки те, що обставини мають тенденцію до подальшого ускладнення, — заявив Рябков. — І ті виклики, які множаться внаслідок неприйнятних і ескалаційних дій США та їхніх союзників по НАТО, поза всяким сумнівом, ставлять перед нами на повен зріст питання про те, як базові документи у сфері ядерного стримування можна буде привести у більшу відповідність із поточними потребами".

Російський дипломат уточнив, що влада РФ не планує заздалегідь сповіщати про зміни в документах про ядерне стримування.

Умови застосування ядерної зброї РФ

Умови застосування ядерної зброї містяться в Основах державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування, ухвалених 2020 року. Їх чотири.

РФ отримує правдиві дані про запуск балістичних ракет по її території або території союзників;

Проти РФ і союзників застосовується ядерна зброя, або ж інші види зброї масового ураження;

Противник діє щодо критично важливих державних або військових об'єктів РФ, які можуть перешкодити діям у відповідь ядерних сил РФ;

Напад на РФ із використанням конвенційного озброєння, пов'язаний з екзистенційною загрозою для російської держави.

Рішення про використання ядерної зброї ухвалює президент РФ, він також може повідомити про це представників інших країн і міжнародні організації.

Нагадаємо, що про можливі зміни в ядерній доктрині РФ днями говорив голова Кремля Володимир Путін. Він також додав, що РФ не брязкає ядерною зброєю і не починала риторику ядерної ескалації.

Також повідомлялося, що у РФ розпочали другий етап ядерних навчань. За інформацією Міноборони РФ, навчання проводять для підтримки готовності особового складу і техніки до бойового застосування нестратегічних озброєнь.