"Эскалационные действия" США и НАТО: в МИД РФ анонсировали пересмотр ядерной доктрины

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, базовые документы относительно ядерного оружия должны больше соответствовать текущим потребностями.

Related video

Власти РФ могут переписать действующую ядерную доктрину страны из-за "эскалационных действий" Соединенных Штатов и НАТО, объяснил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

"Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, — заявил Рябков. — И те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями".

Российский дипломат уточнил, что власти РФ не планируют заранее оповещать об изменениях в документах о ядерном сдерживании.

Условия применения ядерного оружия РФ

Условия применения ядерного оружия содержатся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, принятых в 2020 году. Их четыре.

РФ получает достоверные данные о запуске баллистических ракет по ее территории или территории союзников;

Против РФ и союзников применяется ядерное оружие, либо же другие виды оружия массового поражения;

Противник действует в отношении критически важных государственных или военных объектов РФ, которые могут помешать ответным действиям ядерных сил РФ;

Нападение на РФ с использованием конвенционального вооружения, сопряженное с экзистенциальной угрозой для российского государства.

Решение об использовании ядерного оружия принимает президент РФ, он также может сообщить об этом представителям других стран и международным организациям.

Напомним, что о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ на днях говорил глава Кремля Владимир Путин. Он также добавил, что РФ не бряцает ядерным оружием и не начинала риторику ядерной эскалации.

Также сообщалось, что в РФ начали второй этап ядерных учений. По информации Минобороны РФ, учения проводят для поддержки готовности личного состава и техники к боевому применению нестратегических вооружений.