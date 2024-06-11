Россия начала второй этап ядерных учений: тренируются вместе с Беларусью

Минобороны РФ заявило, что учения проводятся для поддержания готовности личного состава и техники для боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси.

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В России в соответствии с решением президента Владимира Путина стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации во вторник, 11 июня.

В ведомстве заявили, что целью учений является "безусловное обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

Планируется отработка вопросов совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в рамках первого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". А также снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Кроме того, в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Напомним, 6 мая стало известно, что Владимир Путин поручил испытать в России нестратегическое ядерное оружие. В Минобороны страны отметили, что учения являются ответом на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".

5 июня российский президент заявил о возможности размещения ракет в пределах досягаемости США и их европейских союзников. По словам Путина, это произойдет, если Киеву дадут разрешение на использование западного оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории РФ.