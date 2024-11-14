Учеба на бюджете: должны ли студенты отрабатывать бесплатное обучение

Студенты, если Верховная Рада утвердит законопроект №10399, будут иметь определенные обязанности перед государством.

В Украине студенты могут обучаться на бюджетной или контрактной основе. Часть выпускников поступает в вузы на бюджет. Однако государство может ввести обязательную отработку для тех, кто обучался за государственный счет. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования".

Винницкий объяснил, что если законопроект №10399 будет принят, студенты, обучающиеся на бюджете, будут обязаны выполнить определенные обязательства перед государством.

"Это означает, что государство должно предложить первое рабочее место. Кто-то это назовет отработкой, я на самом деле этого слова очень не люблю, потому что не считаю, что это ты отрабатываешь долг. Это государство должно предложить конкурентное, по конкурсу первое рабочее место. Это можно делать среди медиков, это можно делать с учителями, с некоторыми другими специальностями, связанными с государственным сектором", — сказал он.

Документ предусматривает, что если студент, проучившись два года, осознает, что выбрал неподходящую специальность, у него будет возможность продлить обучение за счет государственного заказа.

"Тогда ты берешь ответственность за то, что будешь брать первое рабочее место. Или можно "сойти" с государственного заказа и продолжать с грантом. Эта идея заложена в законопроекте — общегосударственное тестирование по специальности, так называемый ЕГКЭ, после второго курса", — сказал замглавы МОН.

Винницкий отметил, что возможен и обратный случай: студент, начавший обучение по гранту, после второго курса сдает ЕГКЭ и решает перейти на государственный заказ, поскольку ему предложили хорошее рабочее место.

"Эта идея, по моему мнению, верна, потому что, если государство все-таки вкладывает 100% в твою подготовку, то, пожалуйста, поработай немного на государство", — добавил он.

Замминистра подчеркнул, что это должна быть работа с конкурентной зарплатой. Но у выпускников высших учебных заведений, получавших грант во время учебы, не будет такой обязанности.

Напомним, что большинство студентов может рассчитывать на отсрочку от призыва, однако все же некоторых из них могут мобилизовать.