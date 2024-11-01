Не все имеют право на отсрочку: в каких случаях могут мобилизовать студента, — юрист

По словам юриста Владимира Пилипенко, студент должен предупредить военкомат об обучении, в противном случае его могут призвать.

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Во время действия военного положения в Украине проводится мобилизация населения. В целом студенты высших учебных заведений имеют отсрочку от призыва, однако есть определенные исключения. Некоторые студенты мужского пола могут получить повестку и попасть на фронт, рассказывает "УНИАН" бывший народный депутат, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

Он отметил, что мужчины-студенты имеют отсрочку в случае получения первого образования и обучения на дневной или дуальной форме. От призыва также освобождаются студенты-стажеры, аспиранты и докторанты.

В этом случае отсрочка не предоставляется автоматически. Студенты должны предупредить военкомат, подав в ТЦК справку из деканата. В противном случае человек считается военнообязанным и может получить повестку.

Также не получат отсрочку студенты, которые:

получают не первое высшее образование;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза);

учатся на вечерней или заочной форме;

получают образование ниже имеющегося.

Владимир Пилипенко также напомнил, что не могут мобилизовать лиц в возрасте от 18 до 25 лет — их могут призвать в ряды ВСУ с их согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Однако эта норма не касается лиц, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность — таких лиц закон дает право мобилизовать.

Напомним, ранее юристы отмечали, что ТЦК может отказать заявителям в отсрочке в мобилизации. В таком случае учеников вузов могут мобилизовать. Также эксперты рассказывали, могут ли мобилизовать во время академического отпуска.