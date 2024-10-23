Мобилизация 2024: могут ли призвать студента и продлевает ли отсрочку академотпуск

По закону студенты имеют право на отсрочку от призыва, но не все. Юрист объяснила, какие документы нужны, кому из студентов грозит мобилизация и можно ли эту отсрочку "растянуть".

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Студенты имеют отсрочку от мобилизации в Украине, но есть много нюансов. О них подробнее рассказала в комментарии "ТСН" 23 октября адвокат Марина Бекало.

Мобилизация студентов: кто имеет отсрочку

Право на отсрочку в соответствии с законом имеют:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают высший за предыдущий уровень образования;

докторанты;

те, кто учится в интернатуре.

Если студент нарушает последовательность образования, он теряет свою отсрочку. Например, если младший бакалавр поступил на обучение уровня квалифицированного рабочего или магистр получает образование по другой специальности уровня бакалавра. Также отсрочку от мобилизации не имеют те, кто был отчислен и поступил на тот же уровень снова.

Студенты зарубежных вузов тоже могут быть мобилизованы. Право на отсрочку предоставляется в ТЦК на основе справки, сформированной из ЕГЭБО. Однако доступ к этой базе имеют только образовательные учреждения, которые получили соответствующие лицензии от Минобразования. Иностранные университеты украинской лицензии не имеют, поэтому сформировать справку не могут.

Отсрочка от мобилизации: как работает академотпуск

Академический отпуск — это пауза в образовании, которая предусматривает приостановление соответствующих прав и обязанностей. Информация о нем вносится в ЕГЭБО. Статус студента академотпуск не отменяет, но свою отсрочку он на этот период теряет.

Если причиной академотпуска стали проблемы со здоровьем, студент может получить другую отсрочку — из-за болезни. Однако отсрочки из-за обучения он не будет иметь.

"Именно прерывание обучения является очень рисковым с позиции получения права на отсрочку. Поэтому точно могу сказать, что академический отпуск не играет в пользу соискателя образования и не увеличивает срок действия отсрочки, а наоборот", — подчеркнула юрист.

Кому из студентов грозит мобилизация

Между получением диплома бакалавра и зачислением в магистратуру — один-два месяца. В этот период человек считается поступающим, а не студентом, поэтому права на отсрочку не имеет.

Справка из ЕГЭБО в этот промежуточный период также будет показывать, что информации о текущем получении образования нет. Следовательно, ТЦК могут законно мобилизовать военнообязанного.

Мобилизация студентов: какие документы нужны

После предоставления отсрочки в ТЦК выдают соответствующую справку и вносят данные в госреестр "Оберіг". То есть информация об отсрочке появляется и в приложении "Резерв+".

Студенты, у которых установлен "Резерв+", могут показывать военным или полицейским электронный военно-учетный документ, сгенерированный в приложении. Также можно предоставить военный билет или приписное с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал, кому нужно появиться в ТЦК несмотря на обновленные военно-учетные данные.

Военный юрист Роман Лихачев предупредил, что работники ТЦК мобилизуют забронированных украинцев, хотя суд отменяет такие решения через полгода.