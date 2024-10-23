"Не единственная обязанность граждан": когда обновления данных недостаточно и надо явиться в ТЦК

Адвокат Роман Симутин заявил, даже если военнообязанный вовремя обновил свои данные, это не гарантирует отсутствие претензий к нему. В Минобороны напомнили, что правила воинского учета являются объемными.

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В Украине некоторые военнообязанные, которые обновили свои данные, начали получать сообщения о нарушении правил воинского учета. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua, отметив, что речь идет даже о тех, кто ранее уже внес изменения в свои военно-учетные данные.

Симутин отметил, что сообщение требует явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), однако не уточняется, какие именно нарушения были выявлены.

"Есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — отметил адвокат, добавляя, что подобные случаи уже случались с несколькими его клиентами.

Он предположил, что в некоторых случаях мужчины могли не пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), однако главный вопрос заключается в том, как определяют нарушение учетных правил.

"Когда человек, например, на блокпосту показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберіг", где так же есть лента о нарушении правил воинского учета. А это формальное основание для задержания. То есть придумали способ вызывать не повестками, а другим способом. Как следствие — человек не может нормально ездить", — пояснил Симутин.

Адвокат подытожил, что даже если мужчина вовремя обновил свои данные, это не гарантирует отсутствие претензий к нему.

В Министерстве обороны подтвердили, что правила воинского учета являются достаточно объемными и нарушением считается игнорирование направления на ВВК, повестки, в том числе игнорирование боевой повестки. В ведомстве подчеркнули, что "обновление данных не является единственной обязанностью граждан".

Напомним, через "Укрпочту" присылают повестки как украинцам, которые обновили свои военно-учетные данные, так и тем, кто не явился в ТЦК.

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