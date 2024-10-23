"Не єдиний обов'язок громадян": коли оновлення даних недостатньо і треба з'явитися у ТЦК

Адвокат Роман Сімутін заявив, навіть якщо військовозобов'язаний вчасно оновив свої дані, це не гарантує відсутність претензій до нього. У Міноборони нагадали, що правила військового обліку є об'ємними.

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В Україні деякі військовозобов'язані, які оновили свої дані, почали отримувати повідомлення про порушення правил військового обліку. Про це розповів адвокат Роман Сімутін у коментарі для ТСН.ua, зазначивши, що йдеться навіть про тих, хто раніше вже вніс зміни до своїх військово-облікових даних.

Сімутін зауважив, що повідомлення вимагає з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), однак не уточнюється, які саме порушення були виявлені.

"Є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — зазначив адвокат, додаючи, що подібні випадки вже траплялися з кількома його клієнтами.

Він припустив, що в деяких випадках чоловіки могли не пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), однак головне питання полягає в тому, як визначають порушення облікових правил.

"Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити", — пояснив Сімутін.

Адвокат підсумував, що навіть якщо чоловік вчасно оновив свої дані, це не гарантує відсутність претензій до нього.

У Міністерстві оборони підтвердили, що правила військового обліку є досить об'ємними і порушенням вважається ігнорування направлення на ВЛК, повістки, в тому числі ігнорування бойової повістки. У відомстві наголосили, що "оновлення даних не є єдиним обов’язком громадян".

Нагадаємо, через "Укрпошту" надсилають повістки як українцям, які оновили свої військово-облікові дані, так і тим, хто не з’явився до ТЦК.

21 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що у грудні буде ухвалювати рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки.