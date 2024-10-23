Мобілізація 2024: чи можуть призвати студента та чи подовжує відстрочку академвідпустка

За законом студенти мають право на відстрочку від призову, але не всі. Юристка пояснила, які документи потрібні, кому зі студентів загрожує мобілізація та чи можна цю відстрочку "розтягнути".

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Студенти мають відстрочку від мобілізації в Україні, але є багато нюансів. Про них детальніше розповіла у коментарі "ТСН" 23 жовтня адвокатка Марина Бекало.

Мобілізація студентів: хто має відстрочку

Право на відстрочку відповідно до закону мають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий за попередній рівень освіти;

докторанти;

ті, хто навчається в інтернатурі.

Якщо студент порушує послідовність освіти, він втрачає свою відстрочку. Наприклад, якщо молодший бакалавр вступив на навчання рівня кваліфікованого робітника або магістр здобуває освіту за іншою спеціальністю рівня бакалавра. Також відстрочку від мобілізації не мають ті, хто був відрахований та вступив на той самий рівень знову.

Студенти закордонних вишів теж можуть бути мобілізовані. Право на відстрочку надається у ТЦК на основі довідки, сформованої з ЄДЕБО. Однак доступ до цієї бази мають лише освітні заклади, які отримали відповідні ліцензії від Міносвіти. Іноземні університети української ліцензії не мають, тож сформувати довідку не можуть.

Відстрочка від мобілізації: як працює академвідпустка

Академічна відпустка — це пауза в освіті, яка передбачає призупинення відповідних прав і обов’язків. Інформація про неї вноситься до ЄДЕБО. Статус студента академвідпустка не скасовує, але свою відстрочку він на цей період втрачає.

Якщо причиною академвідпустки стали проблеми зі здоров’ям, студент може отримати іншу відстрочку — через хворобу. Однак відстрочки через навчання він не матиме.

"Саме переривання навчання є дуже ризиковим з позиції отримання права на відстрочку. Тому точно можу сказати, що академічна відпустка не грає на користь здобувача освіти та не збільшує строк дії відстрочки, а навпаки", — наголосила юристка.

Кому зі студентів загрожує мобілізація

Між отриманням диплома бакалавра та зарахуванням на магістратуру — один-два місяці. В цей період людина вважається вступником, а не студентом, тож права на відстрочку не має.

Довідка з ЄДЕБО в цей проміжний період також показуватиме, що інформації про поточне здобуття освіти немає. Отже, ТЦК можуть законно мобілізувати військовозобов’язаного.

Мобілізація студентів: які документі потрібні

Після надання відстрочки у ТЦК видають відповідну довідку та вносять дані в держреєстр "Оберіг". Тобто інформація про відстрочку з’являється й у застосунку "Резерв+".

Студенти, у яких встановлений "Резерв+", можуть показувати військовим або поліціянтам електронний військово-обліковий документ, згенерований в застосунку. Також можна надати військовий квиток або приписне з відповідними відмітками та довідку про надану відстрочку від ТЦК.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів, кому потрібно з’явитись у ТЦК попри оновлені військово-облікові дані.

Військовий юрист Роман Лихачов попередив, що працівники ТЦК мобілізують заброньованих українців, хоча суд скасовує такі рішення через пів року.