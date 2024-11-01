Не всі мають право на відстрочку: в яких випадках можуть мобілізувати студента, — юрист
За словами юриста Володимира Пилипенка, студент має попередити військкомат про навчання, в інакшому випадку його можуть призвати.
Під час дії воєнного стану в Україні проводиться мобілізація населення. Загалом студенти вищих навчальних закладів мають відстрочку від призову, однак є певні виключення. Деякі студенти чоловічої статі можуть отримати повістку і потрапити на фронт, розповідає "УНІАН" колишній народний депутат, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко.
Він зазначив, що чоловіки-студенти мають відстрочку в разі отримання першої освіти та навчання на денній або дуальній формі. Від призову також звільняються студенти-стажисти, аспіранти та докторанти.
В цьому випадку відстрочка не надається автоматично. Студенти мають попередити військкомат, подавши до ТЦК довідку з деканату. В інакшому випадку чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.
Також не отримають відстрочку студенти, які:
- здобувають не першу вищу освіту;
- відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу);
- навчаються на вечірній або заочній формі;
- здобувають освіту, нижчу за наявну.
Володимир Пилипенко також нагадав, що не можуть мобілізувати осіб віком від 18 до 25 років — їх можуть призвати до лав ЗСУ за їх згодою, після надання якої підписується контракт. Однак ця норма не стосується осіб, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність — таких осіб закон дає право мобілізувати.
Нагадаємо, раніше юристи зазначали, що ТЦК може відмовити заявникам у відстрочці в мобілізації. В такому випадку учнів вишів можуть мобілізувати. Також експерти розповідали, чи можуть мобілізувати під час академічної відпустки.