Студенти та аспіранти денної і дуальної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації, проте інколи ТЦК може відмовити заявникам, і в такому разі учнів вишів можуть мобілізувати, кажуть юристи.

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У статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: йдеться, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Про це пише Фокус у статті "Мобілізація студентів і аспірантів: чому ТЦК відмовляють учням вишів у відстрочці".

Ростислав Соботник, юрист MORIS, пояснив: відповідно до абз. 2 п. 63 Порядку № 560, у разі ухвалення комісією ТЦК рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. А у випадку визнання придатним до військової служби він може бути мобілізований.

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"В той же час, у разі подання військовозобов’язаним повторно заяви про надання відстрочки (рекомендовано дізнатись вхідний реєстраційний номер такої заяви у канцелярії ТЦК та СП або попросити її сфотографувати з вхідним номером), такий військовозобов’язаний до прийняття рішення комісією ТЦК та СП не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Якщо йому намагаються вручити повістку, треба повідомити, що ним подано заяву про надання відстрочки, повідомити представникам ТЦК та СП вхідний реєстраційний номер заяви та повідомити, що в силу пункту 63 постанови КМУ № 560 до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби", — повідомив у коментарі Фокусу Ростислав Соботник.

Якщо студент подав документи на відстрочку, він не має направлятись на ВЛК Фото: Відкриті джерела

Отже, якщо ТЦК надала студенту відмову у відстрочці, то його можуть мобілізувати. Проте, каже юрист, в разі повторного подання заяви до ТЦК та СП на відстрочку разом з копією документу, що засвідчує факт навчання на денній формі у конкретному закладі освіти, студентів та аспірантів не мають направляти на медичний огляд.

"У разі подання військовозобов’язаним повторно заяви про надання відстрочки (рекомендовано дізнатись вхідний реєстраційний номер такої заяви у канцелярії ТЦК та СП або попросити її сфотографувати з вхідним номером) , такий військовозобов’язаний до прийняття рішення комісією ТЦК та СП не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Якщо йому намагаються вручити повістку, треба повідомити, що ним подано заяву про надання відстрочки, а також повідомити представникам ТЦК та СП вхідний реєстраційний номер заяви і що в силу пункту 63 постанови КМУ № 560 до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби", — каже Ростислав Соботник.

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Раніше Фокус писав, що не всі педагогічні працівники мають право на відстрочку. Це стосується лише тих випадків, коли вчитель працює в школі на основній роботі, а за сумісництвом.

Нагадаємо, в Україні тих військовозобов’язаних, хто не оновив свої дані, шукають здебільшого через "Укрпошту" або адресне сповіщення.