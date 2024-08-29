Без відстрочки не той попит: у МОН розповіли, скільки українців відвадили від аспірантури

Чоловіків призовного віку "відсіяв" підвищений прохідний бал для ЄВІ. У міністерстві відповіли, чи повернуть денну форму за контрактом наступного року.

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Підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту "відсіяло" значну частину вступників призовного віку на аспірантуру. Про це 28 серпня з посиланням на Міністерство освіти й науки повідомили у LIGA.net.

На початку липня у МОН інформували, що у 2024 році більшість вступників на аспірантуру вже мають ступінь магістра і є чоловіками призовного віку. Йшлося про 91,5 тисячі осіб зі 100 тисяч вступників — понад 90%. Водночас до 2022 року в Україні щороку на аспірантуру вступали приблизно 7 тисяч осіб.

Однак, як передали у міністерстві, підвищений прохідний бал для ЄВІ відвадив від вступу значну частину вступників призовного віку. Нині очікується, що в конкурсі на денну форму навчання на аспірантурі візьмуть участь до 25 тисяч осіб. Йдеться про бюджет, адже навчання за контрактом було скасоване.

Скільки з цих вступників — призовного віку, невідомо, адже відповідний аналіз не проводився. Також у МОН відповіли, чи планують повернути вступ на денне навчання на аспірантурі за контрактом. У міністерстві пояснили, що порядок вступу на цей рік вже визначений, а у 2025 році його затверджуватимуть за законом.

Нагадаємо, 24 червня у МОН видали наказ про встановлення прохідного балу 160 на ЄВІ та скасування вступу на денну форму аспірантури за контрактом.

У липні в Київському політехнічному інституті інформували, що після сесії відрахували майже тисячу студентів. У КПІ зазначали, що ЄВІ на 160 та більше балів склали лише 40% вступників.