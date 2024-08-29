Без отсрочки не тот спрос: в МОН рассказали, сколько украинцев отвадили от аспирантуры

Мужчин призывного возраста "отсеял" повышенный проходной балл для ЕВЭ. В министерстве ответили, вернут ли дневную форму по контракту в следующем году.

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Поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена "отсеяло" значительную часть поступающих призывного возраста на аспирантуру. Об этом 28 августа со ссылкой на Министерство образования и науки сообщили в LIGA.net.

В начале июля в МОН информировали, что в 2024 году большинство поступающих на аспирантуру уже имеют степень магистра и являются мужчинами призывного возраста. Речь шла о 91,5 тысячи человек из 100 тысяч поступающих — более 90%. В то же время до 2022 года в Украине ежегодно на аспирантуру поступали примерно 7 тысяч человек.

Однако, как передали в министерстве, повышенный проходной балл для ЕВЭ отвадил от поступления значительную часть поступающих призывного возраста. Сейчас ожидается, что в конкурсе на дневную форму обучения на аспирантуре примут участие до 25 тысяч человек. Речь идет о бюджете, ведь обучение по контракту было отменено.

Сколько из этих поступающих — призывного возраста, неизвестно, ведь соответствующий анализ не проводился. Также в МОН ответили, планируют ли вернуть поступление на дневное обучение на аспирантуре по контракту. В министерстве объяснили, что порядок поступления на этот год уже определен, а в 2025 году его будут утверждать по закону.

Напомним, 24 июня в МОН издали приказ об установлении проходного балла 160 на ЕВЭ и отмене поступления на дневную форму аспирантуры по контракту.

В июле в Киевском политехническом институте информировали, что после сессии отчислили почти тысячу студентов. В КПИ отмечали, что ЕВЭ на 160 и более баллов сдали только 40% поступающих.